Se realizaron este lunes las primeras sesiones de testeo de pretemporada de la Fórmula 1. Franco Colapinto se subió por primera vez al nuevo Alpine A526, donde arrojó los primeros registros y hasta tuvo el primer incidente en pista.

EL objetivo principal para estas sesiones es recopilar datos, evaluar el funcionamiento del nuevo auto, y la adaptación del piloto a la nueva monoplaza, que para este 2026 cumple con las nuevas reglamentaciones.

El argentino, marcó su primer tiempo de 1:32.012 que lo ubicó P5. Más tarde, mejoró su registro considerablemente con un giro de 1:24.609, quedando a 2.257 segundos del Mercedes. En esta primera instancia, Colapinto completó un total de 28 vueltas en el circuito de Barcelona, cerrando en el tercer lugar con un mejor tiempo de 1:21.348.

Por otro lado, el primer incidente de la jornada fue protagonizado por el piloto nacido en Pilar, cuando en la salida de boxes el A526 quedó detenido, originando la primera bandera roja. El hecho no pasó a mayores, y minutos después el mismo piloto reanudó marcha sin asistencia exterior.

El primer día de pruebas tuvo a Isack Hadjar como el más rápido al marcar 1:18.835 con su nuevo equipo Red Bull tras completar 44 vueltas. Kimi Antonelli con Mercedes, que giró 56 veces y quedó a 1.865. Tercero Colapinto y luego aparecen Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac) y Gabriel Bortoleto (Audi), siendo 7 las escuderías que giraron.

Con esto, el piloto argentino comenzó formalmente la temporada 2026 que lo tendrá como piloto titular por primera vez. Dejó buenas sensaciones en el primero de los tres días de pruebas, y dos sesiones diarias. Se espera que el martes sea el turno de Piere Gasly, compañero de equipo en Alpine.