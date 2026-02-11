A pocas semanas del inicio de la temporada 2026, Franco Colapinto retomó su actividad en la Fórmula 1 con Alpine durante la primera jornada de pruebas en el circuito de Bahréin. El piloto argentino fue el encargado de abrir la rueda de ensayos en el primer turno y, pese a enfrentar una falla técnica que generó una bandera roja, completó 28 vueltas con un tiempo de 1:40.330.

En un comienzo de jornada con contratiempos, Colapinto sufrió un fallo mecánico apenas pasada la primera hora y media de actividad. Mientras realizaba su vuelta de salida de boxes, el Alpine A526 quedó detenido en la horquilla de la curva 8, provocando la primera bandera roja de los tests. El auto debió ser retirado por una grúa hacia boxes, donde afortunadamente los mecánicos del equipo francés lograron resolver el problema y el pilarense consiguió volver a pista.

Colapinto arrancó los test en Bahréin con Alpine y tuvo una buena performance

Tras aproximadamente 20 minutos de pausa, el argentino retomó las pruebas con neumáticos medios (compuesto C2) para recuperar el tiempo perdido. Su registro de 28 vueltas fue el más bajo, y su tiempo terminó también siendo el más lento a pesar de que terminó 11° antes de la sesión vespertina. El multicampeón Max Verstappen fue el que más vuelta dio a la pista, con 136, pero terminó segundo por detrás del última campeón Lando Norris, cuyo 1:34.669 fue el más rápido apenas por sobre el 1:34.798 del neerlandés.