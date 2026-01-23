La escudería francesa Alpine presentó el A526 con el que correrá el argentino Franco Colapinto durante el 2026 en la Fórmula 1.

La extravagante presentación se llevó a cabo en un crucero en Barcelona y contó con la participación de los dos pilotos titulares, Colapinto y el francés Pierre Gasly, del asesor del equipo, el italiano Flavio Briatore, además Steve Nielsen, jefe de escudería.

Al igual que el A525 del año pasado, en el nuevo modelo predominan el rosa y el azul, que son los colores de sus principales sponsors.

Alpine se ilusiona con tener una buena temporada en este 2026, principalmente debido al nuevo motor de Mercedes, el tiempo que tuvieron para preparar el A526 y las horas en el túnel de viento para mejorar varias cuestiones relacionadas a la aerodinámica.

Con este nuevo modelo, la escudería francesa buscará dejar atrás el desastroso 2025 que tuvo, donde finalizó última en el campeonato de constructores con solo 22 puntos.

Colapinto se ilusiona con el A526: “Es muy diferente”

El argentino Franco Colapinto expresó su entusiasmo durante la presentación del Alpine A526 con el que competirá este año en la Fórmula 1 y destacó que “es muy diferente”.

Durante el evento que se llevó a cabo en un lujoso crucero en Barcelona, el pilarense reconoció que está “entusiasmado por el cambio” y añadió: “Es mi primera vez desarrollando un auto. Venimos trabajando muy duro con el equipo desde el año pasado”.

A su vez, subrayó: “Nos enfocamos mucho en el 2026, por eso nos costó tanto también. Hay mucho para aprender”.

Colapinto, de solo 22 años, disputará por primera vez en su carrera una temporada completa en la Fórmula 1. En 2024, cuando debutó con Williams, disputó los últimos nueve Grandes Premios de aquel año, mientras que en el 2025 se perdió los primeros seis y se subió al Alpine recién en la séptima fecha.

De cara a este 2026 se esperan muchas mejoras para Alpine, ya que tendrá motor Mercedes, además de que le dedicaron casi todo el 2025 al desarrollo del A526 y fue el equipo con más horas en el túnel de viento.