Racing empieza a mover fichas pensando en el futuro. La inminente salida de Agustín Almendra al Necaxa de México no solo marcará el final de un ciclo en Avellaneda, sino que también abrirá una puerta clave para que la dirigencia acelere la llegada del primer refuerzo de cara a la temporada 2026.

Según lo averiguado, el club mexicano desembolsará cerca de 2,5 millones de dólares por el mediocampista, una cifra que, si bien puede parecer baja para un titular, encaja en el contexto de una operación que Racing ya tenía encaminada. Almendra había llegado libre tras su salida conflictiva de Boca y existía un compromiso dirigencial de facilitarle una venta en este mercado.

El ingreso económico le permitirá a la Academia contar con ese margen que hoy necesita para ir a fondo por los pedidos de Gustavo Costas, quien ya proyecta un trabajo a largo plazo y tendrá continuidad al frente del equipo. La idea es clara: no esperar al recambio obligado, sino anticiparse y empezar a construir.

En ese escenario aparece con fuerza el nombre de Matko Miljevic. El mediocampista ofensivo de Huracán fue uno de los puntos altos del Globo en 2025 y es el principal apuntado para convertirse en la primera cara nueva del proyecto. Racing debería invertir entre 4 y 4,5 millones de dólares para quedarse con su pase.

Miljevic, de 24 años, disputó 29 partidos en la última temporada, marcó siete goles y entregó seis asistencias, además de alcanzar la final del Torneo Clausura. Su crecimiento no pasó desapercibido y su ambición también juega: sueña con integrar la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, hoy dirigida por Mauricio Pochettino, y ve en Racing un trampolín ideal para dar ese salto.

Con un calendario cargado por delante, Apertura, Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana, la Academia sabe que el gran objetivo será volver a meterse en la Copa Libertadores 2027.