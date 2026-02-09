¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 09 de Febrero, Neuquén, Argentina
DECOMISO DE ALIMENTOS

Clausuraron una distribuidora con 70 toneladas de pollos podridos

En un operativo municipal se detectaron más de 70 toneladas de pollo en avanzado estado de putrefacción dentro de una distribuidora de Cipolletti. Olor nauseabundo, fallas en la cadena de frío y graves deficiencias higiénicas obligaron a la clausura preventiva y al inminente decomiso de la mercadería, en un caso que expone un riesgo sanitario histórico para la región.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 17:07
Un operativo municipal de control rutinario terminó con un hallazgo que sacudió a Cipolletti: más de 70 toneladas de pollo en estado de putrefacción fueron detectados en una distribuidora de alimentos de calle Las Heras. La clausura preventiva del local y de sus equipos de frío dejó en evidencia un escenario alarmante que ahora será materia de decomiso y destrucción total, según lo disponga el Juzgado de Faltas.

La escena dentro del establecimiento era tan cruda como difícil de digerir. Los equipos de refrigeración estaban fuera de servicio, y la mercadería, pollos enteros, pechugas y patas muslos que debían estar congeladas, se encontraba expuesta a temperaturas que rompieron la cadena de frío. El resultado: productos con líquidos rojizos exudando, olores nauseabundos y signos claros de descomposición.

Pero el espanto no terminaba allí. Al recorrer las instalaciones, los inspectores se toparon con pisos cubiertos de fluidos, un hedor penetrante y una infraestructura edilicia deteriorada que convertía al lugar en una verdadera bomba sanitaria. La descripción oficial habla de "deficiencias graves en higiene y orden", pero la realidad es que lo que se respiraba allí era un riesgo directo para la salud pública.

Además, el operativo no se limitó a la distribuidora. Como parte de los controles, se detectó la venta de alcohol fuera del horario permitido en tres vinotecas de la ciudad. Los comercios ubicados en Esquiú y Naciones Unidas, 25 de Mayo y Perú, y Primeros Pobladores y Venezuela fueron sancionados y obligados a cesar sus actividades de inmediato.

 

