Un intento de robo con bloqueo vehicular se produjo en la comuna chilena de Quilicura, en la Ruta 5 en dirección, cuando un grupo de delincuentes descendió desde un automóvil con la intención de interceptar a un conductor y sustraer su auto.

Ante la situación, la víctima realizó una rápida maniobra de evasión y aceleró para escapar del intento de robo.

En ese contexto, uno de los delincuentes fue atropellado y salió volando hacia un costado de la vía. El hecho provocó la interrupción del asalto y la huida de los otros involucrados.

Hasta el momento no se han informado oficialmente detenciones ni la identidad de los participantes. Se espera que Carabineros de Chile y el Ministerio Público entreguen mayores antecedentes sobre lo ocurrido.