Lunes 09 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Intento de robo en chile

Ruta 5 de Chile: frustró un robo y atropelló a uno de los atacantes

Un intento de encerrona se registró en la comuna de Quilicura, en la Ruta 5, cuando un conductor aceleró para evitar el robo de su vehículo y atropelló a uno de los delincuentes, frustrando el asalto.

Por Redacción

Lunes, 09 de febrero de 2026 a las 17:25
Un intento de robo con bloqueo vehicular se produjo en la comuna chilena de Quilicura, en la Ruta 5 en dirección, cuando un grupo de delincuentes descendió desde un automóvil con la intención de interceptar a un conductor y sustraer su auto.

Ante la situación, la víctima realizó una rápida maniobra de evasión y aceleró para escapar del intento de robo.

En ese contexto, uno de los delincuentes fue atropellado y salió volando hacia un costado de la vía. El hecho provocó la interrupción del asalto y la huida de los otros involucrados.

Hasta el momento no se han informado oficialmente detenciones ni la identidad de los participantes. Se espera que Carabineros de Chile y el Ministerio Público entreguen mayores antecedentes sobre lo ocurrido.

