En el partido que inaugura la semana del Torneo Clausura de la Liga Nacional Femenina de basquetbol, este lunes desde las 20.30, Berazategui será anfitrión de Independiente Neuquén en cotejo que tendrá por escenario al estadio Complejo Deportivo Municipal Ducilo, la rescatada ex fábrica de vidrio del sur del conurbano bonaerense.

Las de la capital neuquina, que tienen un récord de cuatro partidos ganados y otros tantos perdidos, viene de caer en el clásico de la ciudad ante El Biguá por 79 a 74, en un partido de trámite parejo y de paridad constante, con diferencias mínimas y que apenas se resolvió en los últimos minutos. En el plano ofensivo, Martina Torres fue la principal vía de gol con 23 puntos. En doble dígito también estuvieron Lourdes Briones (19) y Valentina Mendoza (16).

Las locales llegan con el envión anímico que dejó el triunfo en el clásico ante Obras y el objetivo de seguir a tiro de la punta, el CDB respondió en un nuevo compromiso en su casa. Derrotó a "Las Tacheras" por 75 a 70 y se acercó a los puestos de vanguardia, en un partido que supo administrar durante los 40 minutos y en el que permitió muy pocas reacciones del rival. La gran figura de la noche fue Sofía Acevedo con 22 puntos, bien acompañada por Iara Navarro (11) y Luz Andújar (10),

Dirigirán S. Ramírez y B. Palacios y el historial dice que se enfrentaron tres veces por Liga Femenina, con dos victorias para Berazategui y la restante para Independiente.