El Consejo Provincial de Educación abrirá el 19 de febrero la inscripción para la nueva tecnicatura Superior pública y gratuita, en Seguridad e Higiene Laboral que se dictará en Rincón de los Sauces a partir del presente ciclo lectivo. La propuesta de formación surge de un convenio firmado entre el ministerio de Educación, el Consejo Provincial de Educación y el municipio de Rincón de los Sauces.

La nueva tecnicatura estará alojada en el Anexo Rincón de los Sauces del Instituto Superior para la Educación Tecnológica y Productiva del Neuquén (ISEteP), dependiente de la dirección provincial de Educación Superior del CPE.

En diálogo con La Primera Mañana, transmitido por AM550, la Directora del Nivel Superior del Consejo Provincial de Educación, Ana Laura Sotz, comentó que es la primera vez que la provincia realiza la tecnicatura con un plan gestado en la dirección provincial. Aunque se dicta de forma privada, por primera vez ahora será pública. Además a esta se le sumará Abastecimiento y Logística que se dictará en la región del Pehuén.

La carrera de Seguridad e Higiene tiene una duración de tres años con modalidad presencial intensiva. Tendrá su cursada los días viernes y sábados, iniciando en marzo de este año. Constituirá la primera cohorte de esta tecnicatura que se dicta desde el Estado provincial y en forma gratuita.

Quienes egresen de la tecnicatura podrán desempeñarse como agentes generadores de cambio, instrumentando los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de trabajo y estarán habilitados profesionalmente con competencias para la organización, planificación y diseño de actividades. "Por lo general las ofertas educativas que se hacen en Rincón de los Sauces es de ahí de la misma zona", indicó Sotz.

Sotz aclaró que la misma forma parte del plan de cobertura territorial y además es parte los convenios entre municipios, Ministerio de Educación y el CPE. También agregó que ya han tenido muchas consultas y que había una necesidad de que exista esta carrera gratuita.

Las inscripciones se realizarán, en una primera instancia, en la jornada informativa y de registro que se realizará en la Escuela Primaria N° 238 Gral. Enrique Mosconi, ubicada en la avenida 20 de Diciembre sin número de Rincón de los Sauces, el 19 de febrero a las 12. En ese espacio se detallarán otras futuras fechas y lugares de inscripción.

Es requisito para acceder a la carrera poseer estudios secundarios completos. Los interesados deberán presentar fotocopia de título secundario, o certificado de título en trámite - en caso de ser recientes egresados-, y fotocopias de documento de identidad y acta de nacimiento. Toda la documentación deberá ser actualizada y certificada por juez de Paz

Aclararon que es importante concurrir a la jornada informativa del 19 de febrero, ya que en ella se darán detalles de la modalidad de cursado y de las características de la tecnicatura.

Mira la nota completa: