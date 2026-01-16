Condenan a joven por chantaje al futbolista Heung-Min Son

La Justicia surcoreana dictó una dura condena contra una joven de 20 años que chantajeó al actual delantero que milita en la MLS (Major League Soccer) en Los Angeles FC, Heung-Min Son, con una historia inventada sobre un supuesto embarazo. Para evitar que el caso se hiciera público, le exigió el equivalente a 200 mil dólares.

La maniobra comenzó en 2023, cuando la mujer se contactó con el futbolista y le envió ecografías falsas. Son, que en ese momento ya era una figura de gran exposición, cedió a la presión y realizó el pago. Sin embargo, el hostigamiento continuó durante meses. Tras recibir ese monto, la joven usó el dinero para adquirir productos de lujo y, en complicidad con su pareja —un hombre de unos 40 años—, intentó extorsionarlo nuevamente en 2025, reclamándole otros 70 millones de wones.

De acuerdo a la causa judicial, el delantero fue intimidado al menos 15 veces antes de acudir a la policía. El juicio se celebró en diciembre, bajo estrictas medidas de privacidad. Según el veredicto, el tribunal consideró que los acusados se valieron de la popularidad y del poder adquisitivo del ex-Tottenham para su beneficio personal. El fallo fue claro: cuatro años de cárcel para la joven y dos para su cómplice.

La estafa se produjo poco después de que el atacante asiático se transformara en el fichaje más costoso de la MLS, al dejar el fútbol inglés para sumarse a Los Ángeles FC. Su desembarco en Estados Unidos, en agosto de 2025, fue acompañado de un contrato millonario. En octubre del mismo año, Son fue reconocido como el segundo mejor pago de toda la liga estadounidense, un detalle que no pasó desapercibido y que lo convirtió en un blanco potencial para este tipo de delitos.