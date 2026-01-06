La tercera edición de Andes Profundo Lagunas de Epulauquén, la actividad de trail running que se desarrolla en el norte neuquino, con un formato que pone el foco en la exigencia física, el respeto por la naturaleza y la experiencia del corredor.

La carrera se correrá el domingo 11 de enero de 2026 en el entorno del Área Natural Protegida Lagunas de Epu lauquén, a pocos kilómetros de Las Ovejas, en plena cordillera del norte provincial. Las distancias habilitadas serán de 10, 20 y 30 kilómetros, con circuitos diseñados íntegramente dentro del área protegida, a los pies de los Andes, en uno de los paisajes más imponentes del Neuquén.

Cada participante recibirá un completo kit que incluye, remera técnica oficial, buff Andes Profundo, chip de cronometraje, número de corredor, seguro, hidratación y snacks en puestos de asistencia, medalla de finisher y ticket de comida post-carrera con asado incluido.

Horarios y largadas

10K: Largada 7:00

20K: Largada 9:00

30K: Largada 10:00

Desde la organización remarcaron que se trata de una carrera que “nace con el objetivo de promover el norte neuquino como destino de aventura, cuidando el entorno natural y priorizando la seguridad de quienes participan”.