Fue victoria local en en Santa Fe con el 1 a 0 de Unión sobre Aldosivi en el último turno del domingo por la fecha de los interzonales en el Torneo Apertura 2026 que disputó de manera parcial su sexto acto debido a la postergación del compromiso entre Lanús y Argentinos Juniors por la participación Granate en la final de la Recopa que el jueves disputará la revancha en Río de Janeiro contra Flamengo.

Duelo de equipos de la zona baja en ambas zonas, mucho peor para el Tiburón que salva la ropa momentáneamente por el flojo andar de Estudiantes de Río Cuarto. Ambos siguen fuera de zona de clasificación aunque con mucho camino por delante todavía.

Y allí entre los de menor puntaje acumulado deberá quedarse el Tiburón porque a los 12 del complemento apareció Cristian Tarragona para marcar la diferencia en el resultado y darle la victoria al Tatengue que a pesar de sumar fuerte, sigue afuera de los 8 mejores en la zona A.

Ahora, y después de haber jugado los últimos dos paridos en Santa Fe (el anterior fue 0 a 0 con San Lorenzo), llegará el tiempo de salir para los Carlos Madelón que irán hasta Junión para chocar con Sarmiento el jueves desde las 17:15. Aldosivi deberá recibir a Argentinos Juniros, duelo que todavía no está programado.