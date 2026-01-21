Se anunció que el 1ª de marzo venidero se llevará a cabo la competencia de ciclismo, Carrera de los Senderos con epicentro en la reserva natural de la Cueva del León en General Fernández Oro. Modalidad para parejas y en forma individual.

Se correrá sobre una distancia única de 45kilometros, tanto para los corredores y competitivos y promocionales. Con acreditación de 8 a 9.30 el mismo día de la competencia y la largada se anunció para las 10.

Las categorías Promocionales, con la suma de edades de los 2 participantes, reservada a, damas A, hasta 59 años, damas B, 60 a 79 años, damas C, más de 80 años, Mixto Promo A , hasta 79 años, Mixto Promo B, más de 80 años. Y, caballeros A, hasta 59 años, caballeros B, 60 a 79 años y caballeros C, más de 80 años.

En categorías competitivas, también suma de edades de los 2 participantes, en damas Elite, hasta 59 años, damas master A, 60 a 79 años, damas Master B, 80 a 99 años y damas Master C, más de 100 años, mixta A, hasta 79 años, mixta B, 80 a 99 años y mixta C, 100 años y más, Elite, hasta 59 años, master A, 60 a 79 años, master B, 80 a 99 años, master C, 100 a 119 años y master D, más de 120 años. En las categorías individuales, sobre 50 kilómetros, pro-masculinos (libre ), al igual que pro-damas (libre ).

La premiación incluirá, trofeos del primero al tercero en todas las categorías y medallas finisher para todos los participantes. Los precios de la inscripción serán hasta el 15 de febrero de 100.000 pesos para las parejas de las categorías promo y competitivos y 60.000 pesos en categorías individuales pro-damas y pro-caballeros, competitivos.