El argentino Cristián Romero está atravesando un gran momento personal como líder del Tottenham Hotspur FC y llamativamente también como goleador. Este martes anotó su segundo gol consecutivo en sus últimos dos partidos con los Spurs. El cordobés, venía de anotar de cabeza en la derrota ante el West Ham por la Premier League, ahora marcó por la UEFA Champions League 2025/2026 frente a los alemanes del Borussia Dortmund en Londres.

Iban 13 minutos cuando el "Cuti", en posición de 9, capturó un buscapié de Wilson Odobert y definió de primera y desde una posición incómoda para abrir el marcador.

Luego llegó la expulsión de Daniel Svensson en el conjunto alemán, que dejó al Dortmund muy comprometido de cara al futuro del partido, cuando iban 26 minutos. Y once minutos más tarde, siempre del primero tiempo Dominik Solanke amplió la ventaja para el local tras una nueva asistencia de Wilson Odobert.

En la segunda mitad, los Spurs manejaron la pelota y los tiempos del partido y cuidaron la ventaja conseguida en la primera mitad. Con esta victoria, el conjunto inglés se metió en puestos de clasificación directa a los octavos de final de la Champions, mientras que los alemanes continúan en la zona de playoffs.