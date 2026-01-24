El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional tuvo un inicio insólito, en el empate entre Aldosivi de Mar del Plata y Defensa y Justicia, jugado el jueves en el José María Minella de la ciudad balnearia de la costa atlántica bonaerense, por la primera fecha del certamen, la pelota se fue al lateral ¡a los 5 segundos! de comenzado el encuentro.

Apenas el árbitro Edgardo Zamora pitó el arranque del partido, el Halcón sacó desde el medio. Damián Fernández recibió y sacó un derechazo hacia la banda derecha, su compañero no llegó a interceptarla y la pelota se fue de la cancha.

En tiempos de sospechas y dudas, las redes sociales hicieron viral la jugada, y los comentarios indicaron por un lado, que había sido un error involuntario y se quejaron del bajo nivel del fútbol argentino, mientras muchos, insistieron que la acción tenía que ver con las apuestas. Muy de moda por estos tiempos, donde muchos jugadores, están en la lupa por ciertas actuaciones, resultados extraños, comportamientos raros. Y esta vez, no fue la excepción.

La jugada en el arranque del partido, que quedó en medio de la polémica, la duda y las sospechas

El defensor protagonizó el gran susto del encuentro cuando se acercaba el desenlace. El ex jugador de Vélez Sarsfield no vio a Lucas Souto, que le impactó fuertemente en el rostro, cayó de mala manera sobre el césped y lo retiraron en ambulancia, con cuello ortopédico.

El partido, que fue el primer interzonal del año, terminó en empate por 0 a 0 en Mar del Plata. Un inicio accidentado y sin goles entre Aldosivi y Defensa y Justicia en el Torneo Apertura 2026.