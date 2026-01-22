La espera terminó. El fútbol argentino vuelve a escena y el Torneo Apertura 2026 ya tiene su partido inaugural. En Mar del Plata, Aldosivi y Defensa y Justicia están estrenando el nuevo campeonato con un empate sin goles. El Tiburón y el Halcón aún no pueden abrir el marcador en el estadio José María Minella, en el cruce que marca el inicio formal de la nueva temporada.

En un partido donde ninguno tomó demasiados riesgos, la apertura de un nuevo torneo doméstico no dejó demasiado para resaltar. El local, con 15 nuevas caras, intentó un poco más en el arranque del duelo, pero esa intención se diluyó. Por otra parte, Defensa y Justicia, que cuenta con la incorporación de Rubén Botta, buscó elaborar un poco más las jugadas, pero no pudo llevar peligro real al arco de Axel Werner y el duelo se fue perdiendo en meras intenciones que no se transformaron en emociones. Arranque pálido en Mar del Plata de un Torneo Apertura que, esperemos, levante vuelo.

Formaciones

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Matías Morello, Joaquín Novillo, Fernando Román; Esteban Rolón, Roberto Bochi, Federico Gino; Natanael Guzmán, Matías García y Agustín Palavecino. DT: Guillermo Farré.

Defensa y Justicia: Christopher Fiermarín; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Elías Pereyra; Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Julián López; Rubén Botta; Juan Manuel Gutiérrez y Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Árbitro: Daniel Zamora

VAR: Fabrizio Llobet

Estadio: José María Minella

La previa

Durante la pretemporada, Aldosivi mostró señales positivas en los amistosos. Igualó y ganó ante Atlanta, y repitió la fórmula frente a Platense, resultados que le permitieron al cuerpo técnico probar variantes y aceitar una base que se perfila para el debut. Las últimas incorporaciones, Mauro da Luz y Junior Arias, se suman a un ataque que buscará ser más eficaz.

Del otro lado aparece Defensa y Justicia, con sed de revancha. El Halcón cerró un 2025 para el olvido, quedándose fuera de los playoffs y sin competencias internacionales. Esa frustración aceleró cambios y apuestas fuertes: la llegada de nombres como Ever Banega y Rubén Botta elevó la expectativa y alimentó el sueño de pelear por el primer título de su historia.

Mariano Soso tendrá la misión de reordenar a un Defensa que apunta todo a los torneos locales y que necesita empezar con el pie derecho. El debut en Mar del Plata será una primera prueba de carácter y funcionamiento para un plantel que promete protagonismo.

Con dos equipos necesitados de sumar desde el arranque y el peso simbólico de abrir el campeonato, Aldosivi y Defensa y Justicia pondrán en marcha el Apertura 2026. Se termina la cuenta regresiva: vuelve el fútbol argentino y el Minella será el escenario del primer grito de la temporada.