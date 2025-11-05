Una triste noticia sacudió este miércoles al fútbol argentino y a la comunidad marplatense. José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente e histórico dirigente de Aldosivi, perdió la vida en un accidente de tránsito en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 166, en la localidad bonaerense de Lezama.

Según los primeros reportes, el siniestro ocurrió durante la noche, cuando el vehículo que conducía Moscuzza volcó tras un fuerte impacto. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, personal de emergencias y efectivos de la Policía Científica, que aún intentan determinar las causas del accidente.

Conocido cariñosamente como “Josecito”, Moscuzza dedicó buena parte de su vida a Aldosivi, institución con la que mantuvo un vínculo tan profundo como constante. Hijo de José Américo Moscuzza, también figura emblemática del club, fue parte activa del crecimiento de la entidad marplatense y uno de los responsables de su consolidación en el fútbol profesional.

Durante su gestión, Aldosivi vivió años de expansión institucional y deportiva, con mejoras en el predio, obras en las instalaciones de Punta Mogotes y la presencia estable del equipo en la máxima categoría del fútbol argentino.

La noticia generó un profundo pesar entre dirigentes, exjugadores e hinchas del “Tiburón”, que rápidamente expresaron su dolor y acompañamiento a la familia Moscuzza. En Mar del Plata, el apellido es sinónimo de compromiso, identidad y amor por los colores verde y amarillo.