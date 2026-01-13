Argentina encabeza una ambiciosa iniciativa para organizar el Mundial de Rugby del 2035 mediante una candidatura conjunta que incluye a Chile, Uruguay y Brasil. Este proyecto, impulsado por Agustín Pichot, busca saldar la deuda histórica de Sudamérica con la máxima cita del rugby de quince jugadores. Tras haber desistido de la postulación para 2027 en favor de Australia, los países de la región decidieron unir fuerzas para enfrentar las altísimas exigencias económicas.

Uno de los principales desafíos para esta propuesta es que la Copa de 2031 ya se disputará en el continente americano, bajo la organización de Estados Unidos. Esta cercanía geográfica podría ser utilizada por las naciones europeas para reclamar la sede de 2035, argumentando la necesidad de rotar el torneo por otros mercados. Sin embargo, la World Rugby manifestó su interés en conectar con nuevas audiencias y generar valor añadido, lo que abre una ventana de oportunidad para el bloque sudamericano.

El proceso formal de selección comenzará en el tercer trimestre de este año con la presentación de cuestionarios detallados sobre la infraestructura y viabilidad de los interesados. Durante el cierre de 2026 y principios de 2027, las autoridades del organismo internacional realizarán visitas técnicas a las posibles sedes para evaluar los estadios. Por ello, la designación definitiva del anfitrión está prevista recién para noviembre de 2027, tras una evaluación exhaustiva de los compromisos contractuales y operativos.

En términos financieros, la inversión necesaria es monumental, tomando como referencia los 1.800 millones de euros que desembolsó Francia para la edición de 2023. El éxito comercial del torneo anterior, que generó un superávit récord, demuestra que el evento es una plataforma de crecimiento sostenible si se gestiona adecuadamente. Así, la estrategia de los países vecinos consiste en distribuir los costos operativos y de infraestructura para minimizar los riesgos fiscales individuales de cada nación.

La planificación preliminar contempla al estadio Monumental de River Plate como el escenario ideal para albergar la gran final debido a su amplia capacidad y modernización reciente. No obstante, las ciudades participantes deberán cumplir con requisitos estrictos en materia de alojamiento de alta gama, transporte eficiente y seguridad para millones de asistentes. La semana pasada llegó la carpeta de exigencias oficiales, la cual será analizada por las federaciones locales antes de una reunión clave en marzo.

Argentina y sus socios no están solos en esta carrera, ya que potencias como Inglaterra, Italia y Japón también indicaron su intención firme de organizar el certamen. Además, surgieron otras candidaturas compartidas muy competitivas, como la alianza entre España, Portugal e Italia, o el bloque de países del Golfo Pérsico. La competencia por la sede será feroz, dado que la cita ecuménica uno de los acontecimientos deportivos más lucrativos y vistos en todo el planeta.

El regreso de Agustín Pichot al Consejo Directivo de World Rugby es visto como un factor determinante para ganar influencia política en la mesa de decisiones internacionales. Sudamérica apuesta a su tradición deportiva y al crecimiento del rugby regional para convencer a los miembros del organismo de que el torneo será un éxito comercial. De concretarse, 2035 marcaría un hito sin precedentes para el deporte nacional, transformando la utopía de una Copa del Mundo en casa en una realidad compartida.