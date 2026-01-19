Se disputa el Australian Open, primer Grand Slam de la temporada 2026 en el circuito de tenis. En su segunda jornada de actividad, el argentino Thiago Tirante dio la gran sorpresa logrando meterse en la segunda ronda de la competencia, y se suma a los tres triunfos del día domingo

El tenista platense de 24 años y número 103 del ranking ATP superó a Aleksandar Vukic (77° del mundo) en tres set y de forma contundente por 7-5, 6-2 y 6-2. Ahora en segunda vuelta, se medirá con el estadounidense Tommy Paul, 20° del mundo, quien dejó en el camino a Aleksandar Kovacevic (56°) por 6-4, 6-3 y 6-3.

En contrapartida, hubo tres derrotas de argentinos en primera rueda; Mariano Navone (74°), quien cayó en cuatro sets ante el serbio Hamad Medjedovic (90°) por 6-2, 6-7 (3), 6-4 y 6-2.

Por otro lado, Juan Manuel Cerúndolo (87°), cayó frente al australiano Jordan Thompson (111°) por 6-7 (3), 7-5, 6-1 y 6-1. Mientras que en damas, Solana Sierra (63° del ranking de la WTA) se despidió ante la japonesa Moyuka Uchijima (88°), por 6-3 y 6-1.

Sierra no pudo ante la asiática y se despidió rápidamente de Australia

Hoy, en la noche del lunes (ya martes en Australia) será el turno del debut de Sebastián Báez, quien llega de buena forma a la competencia donde se enfrentará con el francés Giovanni Mpetshi Perricard, que comenzará no antes de las 22.30 en el Court 5.

En segunda rueda ya esperan Fran Cerúndolo, quien se enfrentará con Dzumhur. Francisco Comesaña quien tendrá al 29 del mundo enfrente: el estadounidense Tiafoe. Mientras que Thomas Etcheverry jugará ante el británico Arthur Fedy.