Se puso en marcha el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada de Tenis que reúne a los mejores tenistas del mundo. En el debut, hubo tres triunfos argentinos, donde Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, y Francisco Comesaña se metieron en la segunda vuelta.

En una gran actuación, Francisco Cerúndolo superó con autoridad al chino Zhizhen Zhang por 6-3, 7-6 (0) y 6-3. El 21 en el ranking ATP se medirá ahora en la segunda fase al bosnio Damir Dzumhur, quien derrotó al canadiense Liam Draxl.

Post victoria, el tenista de 27 años le dedicó el pasaje a la siguiente instancia a Guillermo Salatino, periodista Argentino especializado en Tenis, fallecido el sábado, y quien conociera a todos los tenistas del circuito.

Posteriormente, Tomás Etcheverry se impuso en un maratónico encuentro al serbio Miomir Kecmanovic, que en cuatro horas se quedó con la victoria por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4. Ahora, el platense se enfrentará con el británico Arthur Fery, 186 del mundo, quien superó al italiano Flavio Cobolli.

Para Francisco Comesaña, el triunfo en primera rueda significó el primero el primero en el main draw del Australia Open. El 68° en el ranking ATP venció al estadounidense Patrick Kypson por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3. En la segunda fase se cruzará con Frances Tiafoe, que viene de eliminar al local Jason Kubler en sets corridos.

Etcheverry sacó adelante un partido de 5 sets

La competencia sigue, este domingo por la noche (Lunes en Australia) se presentarán Juan Manuel Cerúndolo frente al local Jordan Thompson(22.10hs), Thiago Tirante chocará con Aleksandar Vukic(23.20hs), Mariano Navone se medirá ante Hamad Medjedovic (21hs). En damas, Solana Sierra se medirá con la japonesa Moyuka Uchijima (0.30hs).

Ya en la madrugada, será el turno del debut de Novak Djokovic frente al español Pedro Martínez, mientras que Stanislas Wawrinka irá ante Laslo Djere, en los juegos destacados de la jornada. Por su parte, Alcaraz comenzó oficialmente su temporada 2026 con una victoria por 6-3, 7-6 (2) y 6-2 sobre el crédito local Adam Walton en dos horas de juego.