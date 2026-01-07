Desde este jueves 8 y hasta el 13 del corriente mes, la reserva de Argentinos Juniors se presentará en el Alto Valle en el marco de la Pretemporada pensando en las competencias del 2026.

El arribo del club de la paternal se da por intermedio de la Filial Neuquén, que trabaja desde hace 4 años y medio con el objetivo de formar futuros futbolistas. Simón Del Pino es el director, quien tiene el contacto directo de la institución de primera división “Argentinos tiene una idea clara de federalismo” expresó

“Le daremos una semana de trabajo en el Valle, y demostrar que estos proyectos se pueden traer en la región. Queremos innovar y hacer algo distinto, que los equipos locales se puedan rozar con instituciones de primera” dijo en La Primera mañana.

Así mismo remarcó que la delegación será de 41 personas, 30 de ellos jugadores “Los entrenamientos serán abiertos para que la gente se acerque. Hay jugadores que ya tuvieron proyección en primera y futuro cracks a debutar”.

Los entrenamientos de doble turno serán en el predio de La Amistad, que cuenta además de varias canchas, de una infraestructura acorde con albergues. Además de entrenamientos, jugará dos amistosos: el sábado ante el equipo cipoleño, y el lunes ante el Deportivo Roca.

Para la zona, no es la primera vez que Argentinos Juniors muestra sus futuros futbolistas en la zona. En años anteriores, supo jugar la Neuquén Cup, competencia donde ganó con jugadores de primera. El más destacado fue Federico Redondo, hoy en el Elche de España.

Escuchá la nota completa con Simón Del Pino, director de Argentinos Juniors- filial Neuquén