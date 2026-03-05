El automovilismo argentino vuelve a decir presente en el escenario internacional. Este fin de semana, en el tradicional Gran Premio de Australia, se pondrá en marcha la temporada de las categorías formativas del automovilismo mundial y habrá dos nombres nacionales que buscarán abrirse camino rumbo a la elite.

Por un lado, el joven Mattia Colnaghi tendrá su estreno oficial en la FIA Formula 3 Championship. El piloto de 17 años, nacido en Monza pero representante argentino por la nacionalidad de su madre, comenzará su aventura internacional con el equipo MP Motorsport en el circuito de Albert Park Circuit.

El debut llega en un momento clave de su carrera. Colnaghi viene de consagrarse campeón en la Eurocup-3 y previamente había ganado el campeonato español de Fórmula 4, un recorrido que lo posicionó como uno de los talentos emergentes del automovilismo europeo. Su rendimiento también llamó la atención del Red Bull Junior Team, que lo incorporó a su academia de pilotos con la mirada puesta en el futuro.

La estructura con la que competirá tampoco es desconocida para el automovilismo argentino: MP Motorsport fue el equipo por el que pasó Franco Colapinto en su camino de formación antes de llegar a la máxima categoría.

Mientras tanto, en la antesala directa de la Fórmula 1 también habrá presencia nacional. Nicolás Varrone hará su debut en la FIA Formula 2 Championship con el equipo Van Amersfoort Racing, al volante del monoplaza número 22.

El piloto de Ingeniero Maschwitz llega a esta oportunidad tras una sólida preparación. Durante la pretemporada en Barcelona completó tres jornadas de pruebas en las que acumuló 158 vueltas y registró un tiempo de 1m23s760, una marca que incluso superó la pole position del año pasado en ese mismo circuito.

El trabajo del equipo estuvo enfocado principalmente en simulaciones de clasificación y carrera, con especial atención en la gestión de neumáticos, uno de los factores determinantes en la Fórmula 2, donde todos los competidores utilizan el mismo chasis Dallara y motor.

Además, el argentino logró ser más rápido que su compañero de equipo, el mexicano Rafael Villagómez, quien ya cuenta con dos temporadas completas en la categoría.

La actividad para ambas divisiones se desarrollará en el circuito de Albert Park, escenario que abrirá el calendario 2026 y donde compartirán pista con la Formula One.

Así, mientras Colnaghi da sus primeros pasos en la Fórmula 3 y Varrone busca consolidarse en la Fórmula 2, el automovilismo argentino vuelve a ilusionarse con seguir construyendo su camino hacia la máxima categoría del deporte motor.