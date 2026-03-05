Este fin de semana en la ciudad de Neuquén, la agenda cultural ofrece una variedad de propuestas culturales y recreativas que incluye charlas históricas, espectáculos musicales, teatro, degustaciones de vino y la visita de figuras internacionales.

Las actividades comienzan este viernes con una charla literaria en la Casa de las Leyes, donde el escritor regional Germán Gorosito presentará su libro "Lolín, la dulzura revolucionaria". El libro forma parte de un proyecto mayor que el escritor Germán Gorosito impulsa junto a su compañera Debra. El mismo está orientado a investigar y narrar historias de mujeres patagónicas que dejaron una huella profunda en sus comunidades. “Empezamos a trabajar en la investigación de mujeres de la Patagonia que nos han llenado de sabiduría y enseñanza. Lolín fue el punto de partida”, explicó.

El encuentro se realizará a las 19 horas y se enmarca en las actividades previas al aniversario de los 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, que se conmemora cada Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia el 24 de marzo. La entrada es libre y gratuita.

Música y espectáculos en la ciudad

Entre las propuestas musicales, Suárez destacó la presentación de La Banda Sabinera, agrupación integrada por músicos que acompañaron durante años al reconocido cantautor español Joaquín Sabina. El show será el viernes a las 21 horas en el Casino Magic, con un repertorio que recorrerá los clásicos del artista.



El sábado, la agenda continúa con Tribu, una obra que reúne a 14 artistas entre actores, acróbatas y cantantes. El espectáculo se presentará en Mood Live a las 19. La función original se agotó rápidamente, por lo que se agregó un nuevo horario para que más público pueda disfrutar de la propuesta.

Experiencia para amantes del vino

Ese mismo sábado también tendrá lugar Magic Vinos Patagonia, un encuentro que reunirá a bodegas destacadas de la región y del país. El evento se realizará desde las 20 horas en el Casino Magic y ofrecerá degustaciones, gastronomía y música en vivo. Los asistentes recibirán una copa con la que podrán recorrer distintos stands y probar las etiquetas presentes en la feria.

Un cierre con música clásica y literatura

La agenda continuará el domingo con la presentación de la pianista internacional Svetlana Smolina, quien brindará un concierto a las 21 horas en el Casino Magic. Reconocida por su virtuosismo y su trayectoria en escenarios de todo el mundo, la artista interpretará obras clásicas y piezas de su repertorio.

Finalmente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la escritora Viviana Rivero visitará la ciudad para brindar una charla titulada "Relatos que transforman, historias que inspiran". El encuentro será el domingo a las 18 en Mood Live, donde la autora dialogará con el público sobre su obra y sobre las mujeres que han marcado su trayectoria literaria.

De esta manera, la ciudad ofrece un fin de semana con propuestas culturales para distintos públicos, combinando música, literatura, historia y experiencias gastronómicas.

