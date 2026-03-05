La búsqueda terminó. Los dos jóvenes que estaban prófugos y sospechados de matar a Emmanuel Uriel Aguilera en el barrio Antártida Argentina de Cipolletti, pactaron la entrega a través de sus abogados y ya están detenidos. Las investigación indican que estaban entre el grupo que se movilizaba en una camioneta y desde donde salió el disparo que dio en el pecho de la víctima. Con estas detenciones, ya son tres los implicados en la causa, luego de que el miércoles se formularan cargos contra Alejandro Adrián Aguilera, de 30 años, hermano de uno de los nuevos apresados.

Emmanuel Uriel Aguilera, de 20 años, el sábado salió de la iglesia a la que concurría con su familia y decidió juntarse un rato con sus amigos. El grupo se reunió en avenida circunvalación Perón y la calle Serafín González, allí fue atacado a tiros desde una camioneta en movimiento que rápidamente desapareció del lugar. Desde el primer momento los investigadores apuntaron a un grupo reducido de sospechosos que habrían estado presentes un rato antes.

Sin embargo, la investigación avanzó rápidamente y los nombres de dos jóvenes comenzaron a sonar con fuerza en el legajo. Ambos tenían pedido de captura vigente y eran buscados por personal policial en distintos sectores de la ciudad. Finalmente la presión dio resultado, los sospechosos decidieron presentarse por sus propios medios. Acompañados por abogados particulares, llegaron a las oficinas del Ministerio Público y quedaron inmediatamente detenidos a disposición de la Justicia.

Ahora la atención de los investigadores está puesta en reconstruir con precisión qué ocurrió aquella madrugada sangrienta. En ese contexto, una de las preguntas clave es quién fue el que disparó el arma que terminó con la vida de Uriel.

Allanamiento y un detenido

En paralelo, el expediente ya había dado un primer paso importante el martes, cuando se realizaron allanamientos en búsqueda de los dos jóvenes que se entregaron hoy. Allí lograron secuestrar algunas evidencias y un arma de fuego que debe ser peritada con el proyectil que los forenses extrajeron del cuerpo de Uriel en la autopsia. En ese momento detuvieron a Alejandro Adrían Aguilera, hermano de uno de los entonces prófugos.

Al primer detenido le formularon cargos ayer y quedó detenido con prisión preventiva por el riesgo procesal de fuga o intromisión en la causa con amenazas a los testigos. Precisamente varios jóvenes habían manifestado miedo a la hora de contar lo sucedido. Con todos los sospechosos presos, el círculo alrededor del homicidio comienza a cerrarse. Los dos nuevos detenidos permanecerán privados de la libertad, al menos hasta que se realice la audiencia de formulación de cargos en su contra, instancia en la que la Fiscalía detallará el rol que cada uno habría tenido en el violento episodio que terminó con la muerte de Emmanuel Uriel Aguilera.