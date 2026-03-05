En su último intento por sumar un nuevo refuerzo, Boca va con todo por Alan Lescano. El Xeneize ya acordó los términos del contrato con el mediocampista de Argentinos Juniors y ahora quedará la negociación con el club de La Paternal, que posee un un 50% del pase (la otra mitad es de Gimnasia La Plata). En una negociación a contrarreloj, ya que el cupo especial por la salida de Lucas Blondel vence el próximo 10 de marzo, el club de La Ribera intentará cerrar un refuerzo que es un viejo anhelo de Juan Román Riquelme.

A pesar de un buen 2025 en donde se armó para jugar tres competencias, Argentinos quedó eliminado rápidamente de la Copa Argentina y el repechaje de la Copa Libertadores. Esta situación lo puso en necesidad de liberar algún futbolista para mantener las cuentas en orden y de esta manera se reforzó la opción de la salida de Lescano, que de llegar a Boca jugaría competencia internacional, algo que ya no puede hacer en su actual club.

No obstante, la clave está en la oferta que pueda acercar el Xeneize ya que el Bicho posee solamente la mitad del pase, mientras que el otro 50% es de Gimnasia (LP). Cristian Malaspina, presidente del club, negó que haya contactos y planteó que la venta de uno de sus capitanes no sería conveniente: “No hay nada por Alan. Con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene vender a Lescano. Es un jugador que nos costará un montón reemplazarlo”, expresó. El mandatario comentó algo similar sobre Hernán López Muñoz, otro que interesó en La Boca.

Desde su llegada a medidados de 2023 desde el Lobo a cambio por 2 millones de dólares, el volante se consolidó como uno de los futbolistas más importantes de un Argentinos que aspira a coronar el proceso encabezado por Nicolás Diez luego de quedarse a las puertas en la Copa Argentina del año pasado. Lescano, de 24 años, suma 104 partidos en el Bicho con 22 goles y 9 asistencias, y tiene contrato hasta diciembre de 2027.