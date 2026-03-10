Durante tres jornadas, a partir del sábado 14 de marzo se dictarán clínicas de vóley, con actividades programadas en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura, donde deportistas, entrenadores y público interesado podrán participar de espacios de formación y entrenamiento junto a Daniel Castellani, uno de los grandes referentes del vóley argentino.

Castellani es considerado uno de los mejores jugadores argentinos de su generación. Fue capitán de la selección nacional y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, además de alcanzar el tercer puesto en el Campeonato Mundial de 1982. Actualmente se desempeña como entrenador principal de la Selección Argentina Femenina de Vóleibol, conocida como Las Panteras.

Además de su trayectoria como deportista y entrenador, es reconocido por dictar clínicas y seminarios en todo el país, donde aborda la evolución del vóley moderno, la neurociencia aplicada al deporte y distintas metodologías de entrenamiento orientadas a la formación de jugadores y entrenadores.

La propuesta está destinada a deportistas, entrenadores y personas interesadas en el vóley, y tiene como objetivo compartir conocimientos, promover la capacitación y seguir fortaleciendo el desarrollo del deporte en la región. Desde la secretaría de Deportes se acompaña esta iniciativa que busca acercar a referentes del alto rendimiento al territorio, generando espacios de formación y crecimiento para la comunidad deportiva.

Cronograma de actividades

Sábado 14 de marzo

19 a 22: Clínica en el Gimnasio Javier Carriqueo de San Martín de los Andes.

Domingo 15 de marzo

10 a 13: Clínica en el Club Lacar, en San Martín de los Andes.

18 a 20: Clínica en el Gimnasio Municipal de Junín de los Andes.

Lunes 16 de marzo

12.30 a 14.30: Clínica en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado de Villa la Angostura

Las clínicas serán gratuitas, con inscripción previa y permitirán a los participantes entrenar y compartir experiencias con uno de los grandes referentes del vóley argentino, en un espacio pensado para seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo en la provincia.

Inscripciones en San Martín de los Andes en https://acortar.link/IbkIAa

Más información al: 2972 - 495349

-Inscripciones en Junín de los Andes https://forms.gle/5XWJQPAWgZ8TCRQu7

Más información: 2944 – 933820

-Inscripciones en Villa la Angostura: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsw7i2sJtjrwsA9DBXN7jVP-4lSlur5z8sQXdnHwMmr6uriQ/viewform

Más información: 2944 - 646294