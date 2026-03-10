La muerte de Ariel Breppe, el operario que perdió la vida tras el derrumbe de una excavación en la obra de cloacas del Canal Grande en General Roca, desató una fuerte indignación y ya es investigada por la Justicia. La familia apunta a graves fallas en seguridad e higiene, mientras que la fiscalía confirmó que el trabajador murió por un neumotórax y avanza para determinar si hubo responsabilidades detrás de la tragedia.

El caso comenzó a tomar forma en los tribunales luego del derrumbe que ocurrió mientras Breppe trabajaba dentro de una zanja profunda en el sector del Canal Grande. Según denunciaron sus familiares y su abogado, el accidente podría haber sido evitado. De hecho, el representante legal de la familia, Ariel Balladini, fue contundente: aseguró que habría un montón de negligencias en la seguridad e higiene en la obra.

En ese sentido, explicó que en trabajos de excavación las medidas de seguridad deben aumentar a medida que crece la profundidad de la zanja. Sin embargo, en este caso, según el planteo de la familia, ni siquiera se habrían respetado normas básicas. Pero además, el drama venía siendo advertido por los propios trabajadores. La esposa de Breppe contó que varios operarios ya habían alertado sobre el riesgo que existía en ese sector.

Incluso, días antes del derrumbe, había señales preocupantes en el terreno y se sumó la lluvia intensa que cayó la noche anterior al accidente. Según explicó el abogado Balladini, las normas básicas de seguridad indican que después de un temporal de ese tipo no se debe trabajar dentro de excavaciones profundas, porque el suelo queda inestable.

Reconstruir la cadena de decisiones que llevó al mediodía fatal

Mientras tanto, la investigación judicial avanza. La causa es llevada adelante por la fiscal Analía Cofré, que busca reconstruir qué ocurrió exactamente en la obra y quién tomó las decisiones que terminaron en tragedia. Pero no es la única investigación en marcha. Tras el accidente, la Secretaría de Trabajo de Río Negro intervino en el lugar y ordenó la suspensión inmediata de la obra. Inspectores del área de Higiene y Seguridad realizaron actuaciones para analizar las condiciones en las que se estaba trabajando.

A la par de la investigación laboral, también comenzó a aparecer otro punto complejo: el laberinto de responsabilidades administrativas detrás de la obra. Desde el Gobierno de Río Negro aclararon que el proyecto del Plan Director de Desagües Cloacales no depende de la provincia.

Tras la disolución del organismo nacional encargado de obras hídricas, los trabajos pasaron a depender directamente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Además, se informó que la obra había estado paralizada durante meses por falta de fondos y que se había retomado recientemente.

Mientras tanto, el dolor de la familia sigue transformándose en reclamo. A través de las redes sociales, los allegados de Breppe piden que se identifique a quienes dieron la orden de seguir trabajando en una zanja que, según dicen, ya mostraba señales claras de peligro.