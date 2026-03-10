El Gobierno nacional se prepara para reordenar su estrategia legislativa y definir cuáles serán las principales reformas que buscará impulsar en el Congreso durante los próximos meses. Con ese objetivo, la Casa Rosada convocará la semana próxima a la mesa política del oficialismo, un espacio clave donde se coordinan las decisiones centrales de la administración de Javier Milei.

La reunión se realizará después de la gira internacional del Presidente, que incluye actividades en Estados Unidos, su presencia en la asunción del dirigente chileno José Antonio Kast en Chile y su participación en un foro económico en Madrid, en España. Una vez finalizado ese viaje, el oficialismo buscará ordenar la agenda parlamentaria de cara al período de sesiones ordinarias.

En el encuentro se discutirá el cronograma de proyectos que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso y el orden en el que intentará avanzar con cada iniciativa. La primera prioridad sería una reforma de la ley de Glaciares, cuyo tratamiento el oficialismo imagina para abril. Luego aparecería el debate por el financiamiento universitario, un tema que ya generó tensiones políticas y que promete abrir una discusión amplia en el Parlamento.

Más adelante, dentro del esquema que maneja el Gobierno, se ubican la reforma política y una modificación del Código Penal. Todo forma parte de una planificación legislativa más extensa que también contempla el envío de pliegos para cubrir vacantes en el Poder Judicial, una estrategia que la Casa Rosada pretende desarrollar en paralelo con la discusión de las leyes.

La llamada mesa política es el ámbito donde se reúnen los principales referentes del núcleo de poder del oficialismo. El espacio está coordinado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y suele contar con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro del Interior, Diego Santilli. En determinadas reuniones también participa el ministro de Economía, Luis Caputo.

El grupo se completa con el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich y el asesor presidencial Santiago Caputo. En algunos encuentros también se suma Eduardo “Lule” Menem, dirigente cercano al círculo más íntimo del Presidente.

El próximo encuentro tendrá además un condimento político adicional: será el primero después de las tensiones internas generadas por recientes cambios en el área de Justicia. En las últimas semanas se produjo una reconfiguración en la conducción de esa política dentro del Gobierno, que pasó a depender directamente de Karina Milei, lo que redujo la influencia que hasta entonces tenía Santiago Caputo en ese terreno.

Ese cambio se materializó con la salida del exsecretario de Justicia Sebastián Amerio, quien era cercano al asesor presidencial. En su lugar asumió Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y dirigente alineado con la secretaria general de la Presidencia.

Con ese escenario de fondo, la reunión de la semana próxima buscará reordenar la estrategia política del oficialismo, fijar prioridades y marcar el ritmo de las reformas que el Gobierno pretende llevar al Congreso durante 2026.