En articulación con el gobierno provincial y Pan American Energy (PAE), la Red de Clubes del Neuquén, integrada por 30 instituciones deportivas de distintas localidades neuquinas, lanzó la campaña “Si hay violencia, no hay juego”, una propuesta de concientización orientada a prevenir y erradicar situaciones de violencia en el deporte.

Una de las instituciones que integran la Red es el Club Neuquino de Bádminton. Luego de las primeras instancias de trabajo, la secretaria general del club, Lucila Cisneros, afirmó que “la campaña nos hace entender que los clubes no son algo aislado, sino que son parte de la comunidad. Esta Red nos ayuda a vincularnos con otros clubes y entre todos aunar criterios para trabajar contra la violencia en el deporte”. “Como institución deportiva, que nuclea a un buen número de deportistas, nuestra labor debe ser, en una primera instancia, reconocer la problemática y dimensionarla. Una forma de abordarla es a través de protocolos de actuación ante estas situaciones, algo que no todos los clubes aún poseen”, agregó.

La campaña surge a partir de un diagnóstico compartido por los clubes: el 67% de sus dirigentes identifica la violencia como una problemática que los preocupa y ocupa. A su vez, el 63% considera que estas situaciones se manifiestan de forma recurrente en partidos, torneos y competencias; que suceden en el 11% en redes sociales; y el 4% en entrenamientos.

La Red de Clubes se conformó de manera autónoma en el marco del Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, que impulsa PAE junto con el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia desde 2024. Ese proceso consolidó el trabajo articulado entre las instituciones y fortaleció su capacidad de acción conjunta en cada comunidad.

En ese recorrido, y a partir del diagnóstico compartido, los clubes decidieron impulsar la campaña con el objetivo de promover espacios deportivos seguros, respetuosos y libres de agresiones. La iniciativa busca recuperar el verdadero sentido del deporte como herramienta de encuentro, formación y de comunidad entre personas e instituciones.

La campaña se difundirá a través de radios, medios locales y redes sociales, y estará acompañada por actividades recreativas y acciones de sensibilización en cada uno de los clubes que integran el espacio.

Acerca de la Red de Clubes del Neuquén

Es un espacio independiente que articula a 30 instituciones deportivas de toda la provincia para fortalecer el trabajo colaborativo y el rol social y comunitario de los clubes que se conformó a través del Programa de Fortalecimiento deportivo de PAE y del Gobierno de la provincia.

Actualmente la Red está conformada por la Asociación Civil, Deportiva y Cultural Patagonia (Neuquén); Asociación Club Barrio Don Bosco (Zapala); Asociación Deportiva y Cultural Centenario (Centenario); Club Stábile (Centenario); Zorros Básquetbol (San Martín de los Andes); Club Deportivo Unión (Piedra del Águila); Club El Progreso (Aluminé); Club Social y Deportivo Picún Leufú (Picún Leufú); Club Social y Deportivo Pérfora (Plaza Huincul); Club Río Grande (Neuquén); Club Eucalipto Blanco (Neuquén); Club Social Deportivo La Meseta (Añelo); Club El Porvenir (Plottier); Club Confluencia (Neuquén); Limay Hockey Club (Plottier); Club de Hockey San Jorge (Centenario); Asociación Civil Unión Chos Malal Social y Deportiva (Chos Malal); Club Social Cultural y Deportivo Mariano (Junín de los Andes); Club Deportivo, Cultural y Social Villa Pehuenia (Villa Pehuenia); Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Co (Cutral Co); Club Deportivo Estudiantes Simple Asociación (Neuquén); Club Neuquino de Bádminton (Neuquén); Asociación Deportiva, Recreativa, Social y Cultural de Canotaje La Ribera (Neuquén); Subcomisión Ciclismo Club Círculo Policial Neuquino (Neuquén); Asociación Deportiva Güemes del Norte Neuquino (Chos Malal); Club Social, Cultural y Deportivo Juventud Unida (Loncopué); Club Atlético Cumbres (San Martín de los Andes); Club de Fútbol El Arenal 1989 (San Martín de los Andes); Club Comunicaciones (San Martín de los Andes); y Club Andino Villa La Angostura.