Argentina arrancó la United Cup con autoridad y sin dejar dudas. En el estreno del torneo mixto de tenis, el seleccionado albiceleste venció por un contundente 3-0 a España y se acomodó rápidamente en el Grupo A, que también comparte con Estados Unidos.

En el RCA Arena de Perth, el equipo comandado por Sebastián Gutiérrez mostró solidez, carácter y jerarquía para abrir el certamen con una victoria que alimenta la ilusión de avanzar de fase en una zona exigente.

La serie comenzó con el triunfo de Sebastián Báez, oriundo de San Martín, quien volvió a imponerse sobre Jaume Munar, esta vez por 6-4 y 6-4, en un partido que se extendió por una hora y 43 minutos. Al igual que en el único antecedente previo entre ambos, disputado en el ATP de Chile hace dos años, el argentino fue superior en los momentos clave.

Luego fue el turno de Solana Sierra. La marplatense debió batallar más de la cuenta, pero terminó marcando la diferencia con autoridad. Venció a Jéssica Bouzas por 6-4, 5-7 y 6-0, resultado que le permitió a Argentina asegurar la serie antes del dobles.

Con la victoria ya definida, María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi completaron la faena en el cierre. La dupla albiceleste superó a Yvonne Cavalle e Íñigo Cervantes por 7(8)-6(6) y 6-2, sellando un debut perfecto.

Con este 3-0 ante España, Argentina se perfila como uno de los candidatos a pelear la clasificación, en un grupo del que avanzan el primero y los mejores segundos.

Este sábado, el equipo de Gutiérrez tendrá su segundo y último compromiso de la fase de grupos frente a Estados Unidos, en un cruce que puede resultar decisivo para el futuro albiceleste en la United Cup.