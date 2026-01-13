El delantero cipoleño Nicolás Matías Iachetti se convirtió en refuerzo de San Martín de San Juan, equipo que militará este año en la Primera Nacional, tras haber perdido su lugar en la última fecha del Torneo Clausura 2025 en la Liga Profesional.

El jugador llegó el domingo a tierras cuyanas, y este lunes fue presentado en la sociedad futbolística del santo del barrio Concepción, donde en las redes sociales apareció firmando su vínculo a su nuevo club.

Hijo de Aníbal y sobrino de Eduardo "Bachi", "Nico" más allá de un paso formativo en Olimpo de Bahía Blanca, es producto del semillero del Club Cipolletti. Con 25 años (21 de abril del 2000), afrontará su primera experiencia de la segunda categoría del futbol nacional, registra pasos por Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Independiente de Neuquén, Sol de América de Formosa en el último año en el Torneo Federal A, sus números dicen que jugó 69 partidos y convirtió 7 goles (5 en 2025) en 3 categorías.

A fines del año pasado estuvo cerca de firmar con Central Norte de Salta, pero no hubo acuerdo. Estuvo en la mira de Acassuso, Tristán Suárez y Patronato de Paraná, pero su representante, el roquense Néstor López de buena manera, trabajó en pos de conseguir una categoría superior en un equipo que se está armando para pelear el campeonato.

No se conocen muchos detalles de la operación, lo cierto es que el ahora delantero, firmó su renovación con el Club Cipolletti -se puso de fuentes cercanas al jugador, desde la entidad no hubo ningún anuncio oficial-, y el préstamo a San Martín sería con una opción del 50% del pase por 100.000 dólares, por uno o dos años, no hay precisiones al respecto.

Iachetti podrá debutar en forma informal. en el primer amistoso del elenco sanjuanino que se disputará el sábado ante Deportivo Maipú de Mendoza. El encuentro se jugará a puertas cerradas, como parte del plan de preparación del cuerpo técnico.