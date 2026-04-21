Villa Crespo fue una fiesta. Atlanta escribió una página inolvidable en su historia al derrotar 1-0 a Chacarita Juniors por la décima fecha de la Primera Nacional y cortar una sequía de 42 años sin poder vencer a su clásico rival en condición de local.

El partido tuvo todos los condimentos de un clásico: tensión, pierna fuerte y pocas concesiones. En ese contexto, el equipo local encontró la diferencia a los 6 minutos del segundo tiempo, cuando Ignacio Rodríguez apareció en el momento justo para marcar el único gol de la noche y desatar la locura en las tribunas.

El tanto fue suficiente para quebrar una racha que pesaba demasiado. Atlanta acumulaba 16 partidos sin poder ganarle a Chacarita en Villa Crespo, con un saldo de 9 empates y 7 derrotas. Para encontrar el último festejo en casa había que remontarse al 23 de septiembre de 1984, cuando también se impuso por 1-0.

El cierre del encuentro tuvo un condimento extra: a los 80 minutos, Chacarita se quedó con diez jugadores por la expulsión de Francisco Facello, lo que terminó de inclinar la balanza a favor del Bohemio, que supo administrar la ventaja hasta el pitazo final.

Además, el triunfo no solo significó romper el maleficio como local, sino también volver a ganarle a su eterno rival después de cinco años. La última alegría había sido en 2021, en San Martín.

Así quedó el historial del clásico más tradicional del ascenso

Tras este resultado, el historial general continúa favoreciendo a Chacarita, aunque Atlanta logró descontar en una estadística que ya suma 140 enfrentamientos oficiales.

El Funebrero acumula 59 victorias contra 37 del Bohemio, mientras que empataron en 44 oportunidades. En goles, también lidera Chacarita con 204 tantos frente a los 152 de Atlanta.

Más allá de los números, el cruce entre ambos sigue consolidándose como uno de los clásicos más históricos y apasionantes del fútbol argentino, con 102 partidos disputados en Primera División y 38 en el ascenso.