En un jueves repleto de partidos con protagonistas locales por los octavos de final en el ATP Argentina Open, Juan Manuel Cerúndulo cayó en el segundo turno ante el español Pedro Martínez en sets corridos: 5-7 (5-7) y 4-6, pero luego vino la brillante presentación de Sebastián Báez que no dejó dudas ante el peruano Ignacio Buse y lo terminó eliminando por 6-4 y 6-3-

La cancha principal del Lawn Tenis de Buenos Aires ya había servido de escenario para la clasificación del italiano Luciano Darderi que dejó en el camino al chileno Tomás Barrios Vera con marcada contundencia y superioridad por 6-1 y 6-3, en un duelo que tuvo poco de parejo.

Juan Manuel Cerúndolo llegó hasta los octavos de final del Argentina Open 2026.

Uno de los platos fueres del día era la presentación de Báez que no se complicó para nada ante Buse. El argentino logró llevarse el primer parcial por 6 a 4 y ante la atenta mirada de Gabriel Sabatini y Mercedes Paz que ocuparon lugares de privilegio en la platea de la cancha Guillermo Vilas cerró la tardecita con un inapelable 6-3.

Gabriel Sabatini junto a Merces Paz viendo a los argentinos en el ATP de Buenos Aires 2026.

El próximo rival de Báez en cuartos de final saldrá del duelo de nacionales que a última hora animarán Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone. De esta manera, el certamen ya tiene confirmado a un argentino para las semifinales que irán el sábado.

Se bajó del dobles

La novedad en el cuadro de dobles fue la baja de la dupla argentina-española: Francisco Cerúndolo-Francisco Comesaña, permitiendo el ingreso de los peruanos Gonzalo Bueno y Conner Huertas del Pino que igual cayeron ante los australianos Fynn Reynolds y James Watt en dos sets.

Cerúndolo se presentará el viernes por los cuartos de final. Su rival será el checo Vit Korpriva, acutal número 95 del ránking ATP, donde el argentino figura en el escalón número 19 y es uno de los principales candidatos al título en su propio país.