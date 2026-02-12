La Amistad emprenderá el viaje desde Cipolletti hasta Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, en la noche del jueves con visitas a la finalísima por el ascenso al Federal A contra FADEP de Mendoza al término de una campaña que inició en noviembre.

Los dirigidos por Alfredo Tizza vienen de quedarse con el cuadro patagónicos del Federal Amateur con mucha autoridad, goleando en la revancha a Boxing Club de Río Gallegos 3 a 0, resultado que se terminó quedando corto por lo visto en el campo de juego.

Alfredo Tizza, técnico de La Amistad el campeón patagónico del Federal Amateur.

Sin embargo, la actuación colectiva en un cruce decisivo no asegura continuidad en este caso ya que parece difícil afrontar los 90 minutos que se vienen con un esquema tan ofensivo: Lucas Mellado de 5 solitario, acompañado de Diego Páez y Agustín Santa Cruz por los costados; Kevin Guajardo de enganche y la duple ofensiva: Joel Juárez y Santiago Gómez.

Juárez terminó la final patagónica golpeado en uno de sus tobillos. Fue sustituido y a partir de su recuperación es que podría dejar su espacio en el arranque para cerrar a Santa Cruz con Mellado en el círculo central y especular con un cuarto volante. En esa puja, una posibilidad es adelantar a Ariel González para el ingreso de Nehuén García como lateral izquierdo o soltarlo a Mauro García para que explote su potencia física por una de las bandas.

A 800 kilómetros

La última decisión, el técnico Tizza la tomará a 800 kilómetros de distancia, donde La Amistad tiene previsto practicar el viernes y sábado. Habrá reconocimiento al campo de juego del club Jorge Newbery, escenario asignado por el Consejo Federal.

El estadio de Jorge Newbery, la sede de la final del Federal Amateur en San Luis entre FADEP y La Amistad.

El partido está confirmado para las 17 del domingo y desde Cipolletti se ha ideado un tour que incluye entrada popular y traslado por $50.000 para hinchas y familiares. Diego Novelli será el juez principal.

Quien gana deberá comenzar el trabajo de cara al Federal A, que tiene primera fecha prevista para mediados de marzo y ya tiene a la mayoría de sus participantes en pretemporada y con planteles casi confirmados.