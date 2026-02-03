En medio de la situación de los incendios en la Patagonia, que ya han arrasado miles de hectáreas, hogares, bosques nativos, paisajes únicos y fauna irremplazable, se ha hecho viral un video hecho con Inteligencia Artificial que transmite el dolor y la emotividad de lo que se está viviendo en el sur.

El video realizado por @viajero_deltiempo muestra cómo los hábitats y paisajes son arrasados y afectan a quienes viven allí, en este caso los protagonistas son unos personajes animados, tradicionales de Neuquén y característicos de la zona: Los Peques.

En las imágenes, durante un minuto, se muestra cómo los pequeños gnomos deben huir de los incendios que destruyen sus bosques, donde tradicionalmente se cree que viven, refugiándose en una zona alejada del fuego, viendo cómo arrasan con su hogar.

El video generó enorme emotividad en las redes, por volver a ver a Los Peques y por el mensaje que transmite, reflejando algo que actualmente está ocurriendo y avanzando sin control. Al final, el mensaje es: "Cuando arde el bosque, arde también nuestra memoria. Que este fuego nos despierte a proteger a quienes no tienen voz".

El autor Fernando Balmaceda utilizó la IA para colocar a los guardianes del bosque en un escenario que hoy en día está incendiado. En lugares como Parque Nacional Los Alerces, Cholila, Epuyén y diversas zonas patagónicas en emergencia ígnea.

El origen de Los Peques

Los Peques fueron creados en 2001 por Christian Olmos en computadora 3D y se convirtieron en la identidad de la Patagonia, principalmente Neuquén. El primer capítulo de su serie fue emitido en 2002 por Cable Visión del Comahue. Sus capítulos narraban las aventuras de los duendes de los bosques de la localidad neuquina.

Los personajes marcaron una época e impulsaron la leyenda de que realmente viven en los bosques de la zona, aunque no se dejan ver. En los capítulos de cinco minutos Los Peques tocaban el humor, mensajes ecológicos y valores como la amistad, el respeto por los mayores y el amor por la naturaleza.