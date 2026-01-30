En uno de los encuentros que cerró la segunda fecha, Sarmiento logró su primera victoria en el Torneo Apertura al vencer 1-0 a Banfield. Luego de una caída ante Argentinos Juniors en el debut, el Verde se recuperó y gracias al tanto de penal de Diego Churín se llevó la victoria en el Eva Perón ante un Taladro que sigue sin conocer la victoria en lo que va de campeonato.

El momento clave del encuentro llegó sobre el cierre de la primera parte, cuando Churín encaró al área y fue derribado por Nicolás Meriano. El árbitro Sebastián Martínez sancionó con penal y expulsión por cortar una acción manifiesta de gol. Tras las protestas de los futbolistas visitantes llegó la intervención del VAR, que llamó al juez para revisar la infracción, no obstante el colegiado sostuvo su decisión: confirmó la tarjeta roja para el defensor de Banfield y el penal para Sarmiento. El propio delantero del elenco de Junín se hizo cargo de la ejecución con mucha clase y decretó el 1-0.

En el complemento, el Verde manejó mejor los tiempos con la superioridad numérica y hasta tuvo chances para ampliar la ventaja, aunque sin faltó eficacia. Banfield, pese a la desventaja, mostró actitud, se replegó y buscó lastimar de contra, aunque tuvo muy pocas acciones de gol para igualar. Así fue que los de Facundo Sava terminaron celebrando un triunfo trabajado gracias a un penal que generó controversia pero a la postre terminó inclinando la balanza a su favor.