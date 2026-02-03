En un inicio complicado para Boca en materia de lesiones, se conoció que Milton Giménez atravesará un nuevo tratamiento para su pubalgia y buscará evitar una cirugía. El delantero, que no pudo disputar ni un minuto en 2026 y arrastra este problema desde el inicio de la pretemporada, se realiza un tratamiento especial para intentar una mejora sin pasar por el quirófano. Por el momento seguirá sin jugar por lo menos hasta marzo.

Según lo reportado por Planeta Boca Juniors, la opción de la operación estuvo sobre la mesa semanas atrás, pero la decisión final fue dejarla como una medida de último recurso dado que requiere que Giménez quede afuera de las canchas por varios meses. Por eso, el cuerpo médico decidió implementar este tratamiento desde hace una semana para que el atacante tenga una mejora sin pasar por el quirófano.

El último encuentro de Giménez fue la derrota ante Racing, el pasado diciembre.

Son ya casi dos meses sin jugar para el ex Banfield, que no tiene fecha asegurada de retorno. La última vez que sumó minutos fue el 7 de diciembre de 2025, en la semifinal del Torneo Clausura, cuando Boca cayó 1-0 frente a Racing. A su ausencia se le sumaron la de Edinson Cavani, que se recupera de una lumbalgia, y el desgarro de Miguel Merentiel, quien con seguridad concentrará este fin de semana y Claudio Úbeda analiza darle al menos unos minutos desde el banco.