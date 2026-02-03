El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya manifestaron su apoyo a la candidatura del Spotify Camp Nou para ser sede de la final de la Champions League 2029. El consistorio ya validó el host city agreement, el documento requerido por la UEFA que certifica la predisposición de la ciudad a organizar el evento.

El interés del FC Barcelona fue comunicado oficialmente a la UEFA en octubre del año pasado, con la intención de coincidir con el 30° aniversario de la final disputada en 1999. Para entonces, el club confía en que el estadio esté completamente finalizado y operativo tras su proceso de remodelación.

La candidatura azulgrana competirá principalmente con Wembley Stadium, que fue sede recientemente en 2024. A favor de Barcelona juega la cercanía temporal de esa última final en Londres, mientras que el calendario reciente incluye otras sedes ya asignadas, como el Riyadh Air Metropolitano en 2027, tras la salida de San Siro por demoras en sus obras.

Desde el Ayuntamiento destacaron la vocación de la ciudad por albergar grandes competiciones internacionales. “Barcelona siempre está abierta a celebrar grandes eventos deportivos”, señaló el concejal de Deportes, David Escudé, quien ratificó el respaldo institucional a la candidatura del Barça para que el Spotify Camp Nou vuelva a ser escenario de una final europea de máximo nivel.