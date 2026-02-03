El ejército estadounidense derribó un dron iraní que se acercó "agresivamente" al portaaviones Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, dijo el ejército estadounidense, en un incidente reportado por la agencia Reuters. El hecho se produjo cuando los diplomáticos intentaban organizar conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, y el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que, con buques de guerra estadounidenses en dirección a Irán, probablemente ocurrirían "cosas malas" si no se llegaba a un acuerdo.

Los precios de los futuros del petróleo subieron más de 1 dólar por barril después de que se conociera la noticia del derribo del dron. El dron iraní Shahed-139 volaba hacia el portaaviones "con intenciones poco claras" y fue derribado por un avión de combate F-35 estadounidense, dijo el ejército estadounidense.

"Un avión de combate F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger el portaaviones y al personal a bordo", dijo el capitán de la Marina Tim Hawkins, portavoz del Comando Central del ejército estadounidense. La misión de Irán ante la ONU declinó hacer comentarios. Ningún miembro del servicio estadounidense resultó herido durante el incidente y no se dañó ningún equipo estadounidense, agregó.

El grupo de ataque del portaaviones Lincoln es la parte más visible de una acumulación militar estadounidense en el Medio Oriente tras una violenta represión contra las manifestaciones antigubernamentales el mes pasado, el disturbio interno más mortífero en Irán desde su revolución de 1979.

Trump, que no llegó a cumplir sus amenazas de intervenir durante la represión, ha exigido desde entonces que Teherán haga concesiones nucleares y ha enviado una flotilla a su costa. Dijo la semana pasada que Irán estaba "hablando en serio", mientras que el principal funcionario de seguridad de Teherán, Ali Larijani, dijo que los arreglos para las negociaciones estaban en marcha.

En un incidente separado el martes en el Estrecho de Ormuz, apenas unas horas después del derribo del dron, las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hostigaron a un buque mercante con bandera estadounidense y tripulación estadounidense, según el ejército estadounidense. "Dos barcos del CGRI y un dron iraní Mohajer se acercaron al M/V Stena Imperative a alta velocidad y amenazaron con abordar e incautar el petrolero", dijo Hawkins.

El grupo de gestión de riesgos marítimos Vanguard dijo que los barcos iraníes ordenaron al petrolero que detuviera su motor y se preparara para ser abordado. En cambio, el petrolero aceleró y continuó su viaje.