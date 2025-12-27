Por tercer año consecutivo, River Plate lidera la lista del equipo más convocante del año del mundo. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo una floja temporada a nivel deportivo, pero contó con el apoyo de su gente, que llegó todos los fines de semana que jugó de local el Monumental.

Según un informe difundido por el sitio especializado Transfermarkt, el equipo de Núñez registró una media de 85.018 espectadores por partido en el Estadio Monumental, cifra que lo ubicó en lo más alto del ranking global por tercer año consecutivo.

En total, 1.360.288 personas pasaron por el Antonio Vespucio Liberti a lo largo de la temporada, consolidando al estadio como el más convocante del planeta, y pese a no ganar un título a lo largo del 2025.

De esta manera, el “Millonario” superó a potencias europeas como Borussia Dortmund, que promedió 81.241 hinchas, y Bayern Múnich, con 75.000, además de dejar atrás a clubes de la talla de Real Madrid, Milán, Inter y Manchester United.

En un comunicado oficial, desde la institución destacaron que este récord fue posible gracias a las constantes localidades agotadas y a las mejoras estructurales realizadas en el estadio, que permitieron ampliar su capacidad, “Este reconocimiento refleja la pasión y el acompañamiento permanente de los hinchas”, destacaron.

Con esto, EL Monumental se afianza como un escenario deportivo emblemático a nivel mundial, y demuestra el crecimiento que tuvo luego de las reformas realizadas en el los últimos años.