Vecinos del paraje El 30 de Cipolletti encontraron el cuerpo de Ari Manuel Rebolledo, un hombre de 75 años de Cinco Saltos que era buscado desde la tarde del martes. La Policía montó un operativo y minutos después la familia lo reconoció en el lugar y confirmó su identidad. El Gabinete de Criminalística realizó pericias en el lugar y la fiscalía investiga las razones de la muerte.

La desaparición comenzó a investigarse tras la denuncia de un sobrino, ayer a la noche. Es que Rebolledo, fiel a su costumbre, salió a recorrer las bardas cerca de las cinco de la tarde, por la zona conocida como la cruz de Indupa, del otro lado del canal Principal. Vestía un buzo gris, una remera verde con rojo, un gorro de Boca y llevaba una botella de agua. Pero esa caminata, que parecía una más, se transformó en misterio.

La alarma se encendiócerca de las 22, cuando su esposa, notó que la noche avanzaba y él no regresaba. La denuncia quedó asentada en la Comisaría 43° bajo la figura de presunta desaparición de persona, y desde ese momento comenzó un operativo de búsqueda con móviles policiales y familiares recorriendo la zona de de la ex Indupa. Sin embargo, el rastrillaje fue en vano: ni un rastro, ni una pista.

La tensión creció minuto a minuto. Los familiares se aferraban a la esperanza y la policía multiplicó esfuerzos. Pero la incertidumbre se quebró cuando cerca del mediodía, en el canal Principal de riego, a la altura del paraje El 30, se convirtió en escenario de tragedia. Allí, vecinos divisaron el cuerpo flotando y dieron aviso inmediato. El cuerpo fue sacado del agua a unos 13 kilómetros aguas abajo de donde iba a camianr todos los días.

El hallazgo fue devastador. La imagen del canal, convertido en tumba inesperada, golpeó con crudeza. Se presume que Rebolledo pudo haber caído accidentalmente durante su caminata hacia la zona norte de Cinco Saltos. No obstante, la fiscalía ordenó la autopsia para despejar dudas y establecer con precisión las causas de la muerte.