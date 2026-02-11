Manchester United dejó pasar la chance de encadenar su quinta victoria consecutiva tras empatar 1-1 con West Ham, pero el foco no quedó solo en el resultado. Wayne Rooney, leyenda absoluta del club, explotó públicamente contra el hincha viral que convirtió esa racha en un desafío personal.

Se trata de Frank Ilett, el simpatizante que lleva 500 días sin cortarse el pelo y que prometió mantener su cabellera intacta hasta que los Diablos Rojos logren cinco triunfos al hilo. El equipo acumulaba cuatro victorias consecutivas y el desafío estaba a un paso de cumplirse. Sin embargo, la igualdad en Londres postergó todo.

Lejos de tomárselo con humor, Rooney fue tajante en el podcast No Tippy Tappy Football. “Lo mandaría al otro lado del país, no lo soporto más”, disparó el máximo goleador histórico del United, visiblemente molesto por la repercusión que tomó la historia.

El ex delantero fue más allá y cuestionó el foco mediático que generó el reto: “Hablamos de que el equipo intenta ganar su quinto partido consecutivo, y todo gira en torno a este tipo para que se corte el pelo”. Para Rooney, la atención debería estar puesta en el rendimiento del equipo y no en una promesa viral.

Incluso lanzó una frase punzante: “Apuesto a que estaría destrozado si el United ganara el quinto partido, porque pasaría a ser irrelevante”. Un dardo directo que instaló debate entre los hinchas en redes sociales.

Mientras tanto, el desafío sigue vigente. El United deberá volver a encadenar una nueva racha de cuatro victorias para que el fanático cumpla su promesa. Y ahora, además de los puntos, habrá otra expectativa en juego: si finalmente cae la tijera… y si Rooney vuelve a opinar.