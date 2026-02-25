MAGIC VINOS PATAGÓNICA propone una degustación libre de vinos, con la posibilidad de recorrer distintas etiquetas, dialogar con referentes del sector y conocer proyectos vitivinícolas de la región y del país.
El evento se realizará el sábado 7 de marzo, de 20 a 01, en el Salón Rainbow del Casino Magic, ubicado en Teodoro Planas 4005, ciudad de Neuquén.
La iniciativa cuenta con la organización conjunta de Vinancio y el auspicio especial de Pujante – Viñedos Patagónicos, emprendimiento del Alto Valle de Río Negro orientado a la producción de vinos de alta calidad.
Bodegas participantes
Participarán bodegas de la Patagonia como:
-
Familia Schroeder
-
Bodega Malma
-
Pujante – Viñedos Patagónicos
-
Fincas del Limay
-
Bodega Chacra
-
Bodega Patritti
-
Humberto Canale
-
Mabellini Wines
-
Ribera del Cuarzo
-
Sanchez Carrillo
Invitadas
También formarán parte bodegas invitadas de otras regiones del país:
-
Catena Zapata
-
Susana Balbo Wines
-
María Codorníu
-
Bodega Salentein
-
Doña Paula
-
Bodega Séptima
-
Bodega Vistalba
Propuesta gastronómica premium
La entrada incluye una copa de vino de regalo, degustación libre y acompañamiento gastronómico diseñado para armonizar con las distintas etiquetas.
Entre las opciones previstas se encuentran:
-
Sablée de queso con mousse de jamón
-
Tarteletas con paté de trucha
-
Triangulitos de masa philo rellenos de pollo y panceta
-
Bruschetta con queso especiado y pickles de manzana verde
-
Pinchos de vegetales asados
-
Roll de zucchini rellenos de ricota y ciboulette
Entradas y puntos de venta
El valor general de la entrada es de $70.000.
Los tickets pueden adquirirse de forma presencial en la vinoteca Vinancio, ubicada en La Rioja 1007, Neuquén Capital, o de manera online a través del sitio tienda.casinomagic.com.ar.
El evento es exclusivo para mayores de 18 años.