Martes 24 de Febrero, Neuquén, Argentina
Evento vitivinícola en Neuquén

Magic Vinos Patagónica en Neuquén: degustación libre en el Casino Magic con bodegas de todo el país

El sábado 7 de marzo, el Casino Magic será sede de una degustación libre con más de 20 bodegas regionales y nacionales, que reunirá a productores y público en una experiencia dedicada al vino patagónico

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Martes, 24 de febrero de 2026 a las 21:59
MAGIC VINOS PATAGÓNICA propone una degustación libre de vinos, con la posibilidad de recorrer distintas etiquetas, dialogar con referentes del sector y conocer proyectos vitivinícolas de la región y del país.

El evento se realizará el sábado 7 de marzo, de 20 a 01, en el Salón Rainbow del Casino Magic, ubicado en Teodoro Planas 4005, ciudad de Neuquén.

La iniciativa cuenta con la organización conjunta de Vinancio y el auspicio especial de Pujante – Viñedos Patagónicos, emprendimiento del Alto Valle de Río Negro orientado a la producción de vinos de alta calidad.

Bodegas participantes

Participarán bodegas de la Patagonia como:

  • Familia Schroeder

  • Bodega Malma

  • Pujante – Viñedos Patagónicos

  • Fincas del Limay

  • Bodega Chacra

  • Bodega Patritti

  • Humberto Canale

  • Mabellini Wines

  • Ribera del Cuarzo

  • Sanchez Carrillo

Invitadas

También formarán parte bodegas invitadas de otras regiones del país:

  • Catena Zapata

  • Susana Balbo Wines

  • María Codorníu

  • Bodega Salentein

  • Doña Paula

  • Bodega Séptima

  • Bodega Vistalba

Propuesta gastronómica premium

La entrada incluye una copa de vino de regalo, degustación libre y acompañamiento gastronómico diseñado para armonizar con las distintas etiquetas.

Entre las opciones previstas se encuentran:

  • Sablée de queso con mousse de jamón

  • Tarteletas con paté de trucha

  • Triangulitos de masa philo rellenos de pollo y panceta

  • Bruschetta con queso especiado y pickles de manzana verde

  • Pinchos de vegetales asados

  • Roll de zucchini rellenos de ricota y ciboulette

Entradas y puntos de venta

El valor general de la entrada es de $70.000.

Los tickets pueden adquirirse de forma presencial en la vinoteca Vinancio, ubicada en La Rioja 1007, Neuquén Capital, o de manera online a través del sitio tienda.casinomagic.com.ar.

El evento es exclusivo para mayores de 18 años.

