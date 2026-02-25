MAGIC VINOS PATAGÓNICA propone una degustación libre de vinos, con la posibilidad de recorrer distintas etiquetas, dialogar con referentes del sector y conocer proyectos vitivinícolas de la región y del país.

El evento se realizará el sábado 7 de marzo, de 20 a 01, en el Salón Rainbow del Casino Magic, ubicado en Teodoro Planas 4005, ciudad de Neuquén.

La iniciativa cuenta con la organización conjunta de Vinancio y el auspicio especial de Pujante – Viñedos Patagónicos, emprendimiento del Alto Valle de Río Negro orientado a la producción de vinos de alta calidad.

Bodegas participantes

Participarán bodegas de la Patagonia como:

Familia Schroeder

Bodega Malma

Pujante – Viñedos Patagónicos

Fincas del Limay

Bodega Chacra

Bodega Patritti

Humberto Canale

Mabellini Wines

Ribera del Cuarzo

Sanchez Carrillo

Invitadas

También formarán parte bodegas invitadas de otras regiones del país:

Catena Zapata

Susana Balbo Wines

María Codorníu

Bodega Salentein

Doña Paula

Bodega Séptima

Bodega Vistalba

Propuesta gastronómica premium

La entrada incluye una copa de vino de regalo, degustación libre y acompañamiento gastronómico diseñado para armonizar con las distintas etiquetas.

Entre las opciones previstas se encuentran:

Sablée de queso con mousse de jamón

Tarteletas con paté de trucha

Triangulitos de masa philo rellenos de pollo y panceta

Bruschetta con queso especiado y pickles de manzana verde

Pinchos de vegetales asados

Roll de zucchini rellenos de ricota y ciboulette

Entradas y puntos de venta

El valor general de la entrada es de $70.000.

Los tickets pueden adquirirse de forma presencial en la vinoteca Vinancio, ubicada en La Rioja 1007, Neuquén Capital, o de manera online a través del sitio tienda.casinomagic.com.ar.

El evento es exclusivo para mayores de 18 años.