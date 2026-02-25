En una jugada política para marcar el pulso de la agenda parlamentaria, el presidente Javier Milei resolvió acelerar el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y buscar que la Argentina sea el primer país del bloque en aprobarlo. El debate se realizará este jueves en el Senado, tras una modificación de último momento en el cronograma de sesiones extraordinarias.

Aunque el temario ya estaba definido, la Casa Rosada pidió priorizar el tratado comercial y postergar para el viernes la discusión sobre la baja de edad de imputabilidad y la reforma laboral. El movimiento no es casual: el Parlamento de Uruguay avanza con su propio proceso de ratificación y, según estimaciones oficiales, podría darle luz verde en las próximas horas. En ese contexto, el Ejecutivo argentino quiere adelantarse y enviar una señal política en favor de la apertura comercial y la inserción internacional.

En el oficialismo sostienen que la aprobación del acuerdo birregional representaría un gesto estratégico hacia los mercados y los socios externos, en línea con el perfil aperturista que impulsa la administración libertaria.

La sesión del jueves incluirá además el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa que cuenta con dictamen desde diciembre pero que había quedado fuera del debate anterior. El texto, promovido a instancias de provincias con fuerte desarrollo minero, propone redefinir el alcance de la zona periglacial, habilitar ciertas actividades productivas y reforzar las facultades provinciales en el control de los recursos naturales.

También figura en el temario el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica. Si bien el Gobierno lo designó en comisión por decreto, la Comisión de Acuerdos ya celebró la audiencia pública correspondiente y resta la votación en el recinto.

Para el viernes quedarán dos debates sensibles: el Régimen Penal Juvenil —que plantea reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años— y la ley de Modernización Laboral, que regresó desde Diputados con cambios, entre ellos la eliminación del artículo vinculado a licencias por enfermedad.

Con el respaldo de bloques dialoguistas como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, La Libertad Avanza apuesta a reunir los votos necesarios y cerrar las sesiones extraordinarias con una batería de leyes clave. La semana se perfila así como un test político para el Gobierno, que busca mostrar capacidad de gestión parlamentaria y liderazgo regional.