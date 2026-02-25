El impacto se percibe con fuerza en distintas localidades del norte neuquino, donde desde primeras horas del martes se registró presencia de humo en el ambiente y reducción de visibilidad.

Según la información oficial, el fenómeno está vinculado a incendios forestales en el centro-sur de Chile. Las condiciones meteorológicas facilitaron el desplazamiento de la columna de humo a través de la cordillera hacia territorio argentino.

Autoridades recomiendan precaución, especialmente en personas con afecciones respiratorias, y seguir los reportes oficiales sobre calidad del aire.

Siete incendios activos en Maule y Ñuble

De acuerdo con el último balance entregado a las 12:30 por la Corporación Nacional Forestal, brigadistas combaten siete incendios forestales distribuidos entre las regiones del Maule y Ñuble.

En conjunto, los focos ya han afectado más de 1.600 hectáreas. Tres de ellos concentran la mayor preocupación por su magnitud y despliegue operativo.

Los incendios de mayor relevancia

Cajón de Pejerrey, Linares (Maule)

El incendio de mayor proporción se registra en Cajón de Pejerrey, en la comuna de Linares. Afecta preliminarmente 853 hectáreas.

Trabajan cuatro brigadas, un técnico y tres helicópteros. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja Comunal para Linares.

El Bosque, Parral (Maule)

En el sector El Bosque, comuna de Parral, el fuego ya consumió al menos 750 hectáreas.

En el lugar operan cuatro brigadas, un helicóptero, cinco técnicos, dos máquinas pesadas y una ambulancia de la ACHS.

Las Águilas - Reserva Ñuble, Pinto (Ñuble)

El tercer foco relevante se ubica en Las Águilas - Reserva Ñuble, en la comuna de Pinto. La afectación preliminar es de siete hectáreas.

Trabajan una brigada, un técnico y un helicóptero. Senapred también decretó Alerta Roja comunal.

Botón Rojo en 84 comunas

Conaf informó que 84 comunas estarán bajo condición de “Botón Rojo” este miércoles 25 de febrero. La herramienta identifica territorios con mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales.

Entre las comunas con mayor riesgo se encuentran Lonquimay (La Araucanía), San Fabián (Ñuble), Parral (Maule), Coihueco (Ñuble), Alto Biobío (Biobío), Antuco (Biobío), San Clemente (Maule), Longaví (Maule), Colbún (Maule) y Retiro (Maule).