A menos de un día de que Marcelo Gallardo comunicara su renuncia, Eduardo Coudet acordó los términos contractuales con River y está más cerca de ser su nuevo director técnico. El Chacho fue contactado por la dirigencia riverplatense que comanda Stéfano Di Carlo y llegó a un entendimiento que lo acerca al Millonario. Ahora, el próximo paso el que el propio DT pueda destrabar su salida del Alavés, club con el que tiene contrato hasta junio de este año.

Luego de conversaciones entre Christian Bragarnik, representante de Coudet, y los dirigentes de River, el acuerdo del salario y la duración de contrato se cerró con rapidez. Desde el Millonario evitaron un contacto directo con el DT para no tener problemas con Alavés, y luego de que las condiciones estuvieran alineadas por las dos partes esperan que el Chacho pueda resolver su salida del elenco español, al que arribó a fines de 2024. La voluntad del entrenador es clara, pero aún falta una resolución en los términos de su marcha ya que no tiene cláusula de rescisión en su contrato.

Cuándo se podría dar su llegada

Más allá de que se trabaje en su salida de España, en River quieren ser cautelosos en estos días, ya que Gallardo todavía tiene por delante el duelo ante Banfield de este jueves en el Monumental, donde se despedirá de los hinchas. Luego de ese partido lo suplantará de forma interina Marcelo Escudero. De esta manera, en el Millonario la idea es que recién se empiece a cerrar la llegada de Coudet el viernes, después de la despedida del Muñeco.