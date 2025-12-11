Luego de conocerse hace un tiempo que River no le renovará su contrato que vence a fin de año, Miguel Borja sorprendió al responder sobre la posibilidad de sumarse a Boca. El colombiano, que marcó 62 goles para el Millonario en sus tres años y medio en Núñez, fue consultado acerca de la chance de pasar al clásico rival y admitió que "nunca puede cerrar las puertas".

Borja se encuentra de vacaciones en Colombia y, en una entrevista con ESPN, no le esquivó a la consulta sobre un hipotético llamado de Juan Román Riquelme para jugar en Boca. "No me pongas en esa, ja. Tengo un hermano aquí que es hincha de Boca y se echó a reír apenas te escuchó", dijo riéndose, pero luego admitió que es algo que consideraría: "Uno no puede cerrar las puertas o decir de este agua no beberé, pero ahora estoy pensando en disfrutar las vacaciones y en pensar la mejor opción para mi familia. Por suerte, la opción de regresar a la Argentina está abierta", comentó.

Además, Borja recordó que tras la Copa América 2021 mantuvo conversaciones con el Consejo de Fútbol de Boca: "Tenía contrato con Palmeiras y ellos decidieron que yo llegara a Junior de Barranquilla, el club del que soy hincha. Tres años después salió lo de River, pero antes tuve acercamiento con el Consejo de Fútbol y no se dio por temas ajenos a lo deportivo", expresó el Colibrí.

En ese momento, su hermano, que se sumó a la charla, expresó su deseo sin vueltas: "Hay que escuchar cuál es la oferta. A ver qué dice Román y vamos todos al palco de la Bombonera. A mí me gustaría, Boca es grande en Argentina, lo ha demostrado con los campeonatos", dijo el familiar del cafetero. Recordemos que hay varios equipos que tienen en carpeta a Borja como posible refuerzo a partir de 2026, con el Cruz Azul mexicano como el mejor perfilado para incorporarlo. Además de la Máquina Cementera, otros aztecas como Monterrey, América y Tigres lo sondearon, además de Alianza Lima y Junior de Barranquilla.

Los números de Borja en River

El Colibrí llegó a Núñez River en junio de 2022 y desde entonces disputó 159 partidos, en los que consiguió anotar 62 goles, dio 10 asistencias y conquistó tres títulos: la Liga Profesional 2023, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones 2022/23. Además, el cafetero se hizo presente en el marcador dos veces contra Boca: un gol de penal en el último minuto para darle la victoria 1-0 a River en 2023, y otro en la derrota 3-2 en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024, en el Estadio Mario Alberto Kempes.