Luego de un miércoles más que complicado por las lesiones de Exequiel Zeballos y Ander Herrera, llegó una buena noticia: Edinson Cavani y Miguel Merentiel podrían retornar este fin de semana en Boca ante Vélez. Los uruguayos entrenaron con normalidad luego de un desgarro y una lumbalgia e integrarán la lista de concentrados para el duelo del próximo domingo.

Tanto el Matador, que viene recuperándose de una lumbalgia que lo limitó en toda la pretemporada, como la Bestia, que se desgarró en el amistoso entre Boca y Olimpia, fueron parte del ensayo formal de fútbol sin inconvenientes. Tras 18 días de recuperación, Merentiel mostró una buena evolución y podría tener sus primeros minutos oficiales del 2026 en el estadio José Amalfitani. A Cavani lo continuarán llevando de a poco, y si bien con seguridad estará entre los suplentes, no es seguro que juegue contra Vélez.

La lista de lesionados de Boca

En lo que está siendo un arranque de año accidentado, Úbeda vuelve a estar obligado a hacer ajustes luego de que Zeballos y Herrera confirmaran sus desgarros. Sus casos se suman a Rodrigo Battaglia que debió operarse por una tendinopatía, Milton Giménez, tratándose una pubalgia y sin fecha de regreso, Alan Velasco, con un esguince de rodilla, Carlos Palacios, afuera por una sinovitis y Lucas Janson, con una lesión muscular. Para cubrir las ausencias el DT debió recurrir a juveniles como Iker Zufiaurre o Gonzalo Gelini, nombres que corrían de atrás pero ahora han sumado minutos y titularidades.