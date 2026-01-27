El ruido judicial quedó atrás y el fútbol vuelve a ocupar el centro de la escena. Imanol Machuca tiene todo acordado para regresar a Vélez, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo fallara a favor de los futbolistas argentinos involucrados en el conflicto con la selección de Malasia.

El mediocampista ofensivo, cuyo pase pertenece a Fortaleza, arribará al Fortín a préstamo por un año, con una opción de compra obligatoria sujeta al cumplimiento de determinados objetivos deportivos que no trascendieron. Este mismo jueves se realizará la revisión médica y firmará su contrato para volver a vestir la camiseta de Liniers.

Machuca ya sabe lo que es rendir en Vélez. Fue una pieza importante durante el año pasado, hasta que la sanción disciplinaria lo marginó de la actividad oficial y le quitó al equipo una variante ofensiva clave en el esquema de Guillermo Barros Schelotto. Su regreso representa una buena noticia para el cuerpo técnico, que suma desequilibrio y dinámica en ataque.

El conflicto se originó a mediados de 2025, cuando Machuca, junto a Rodrigo Holgado, Facundo Garcés y otros jugadores, fue sancionado con 12 meses de inhabilitación y una multa económica por una supuesta falsificación de documentos para representar a Malasia en un partido clasificatorio rumbo a la Copa Asiática 2027. La FIFA también castigó a la federación asiática con quita de puntos y una fuerte sanción económica.

Tras el fallo favorable del TAS, Machuca volvió a quedar habilitado para ejercer la profesión. En diciembre había regresado a Fortaleza, que descendió a la Serie B de Brasil, pero apenas se conoció la resolución judicial publicó una historia en Instagram con la camiseta de Vélez, gesto que encendió la ilusión de los hinchas y anticipó lo que hoy ya es una realidad.

Del escándalo internacional al regreso al fútbol argentino, Machuca tendrá en Vélez la chance de empezar de nuevo y reencontrarse con su mejor versión.