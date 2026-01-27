Ya está en juego la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Este martes se jugarán cinco partidos que le darán continuidad a la jornada, la cual ya tuvo la victoria de Platense sobre Instituto. Vélez recibe a Talleres, Huracán a Independiente Rivadavia, San Lorenzo visita a Gimnasia de Mendoza e Independiente va Rosario para medirse con Newell's; en el interzonal, se enfrentarán Atlético Tucumán y Central Córdoba.

El lunes, el Calamar superó a Instituto de Córdoba por 2-1 y sumó su primera victoria de local, pensado en llegar en buena forma de cara a Copa Libertadores. En el elenco cordobés, anunciaron la salida de Oldrá, quien se convirtió en el primer DT despedido en el torneo.

Desde las 17.45, inicia la jornada del martes con un atractivo juego en el José Amalfitani, el Vélez de Guillermo Barros Schelotto recibe a Talleres, que ganó en el debut ante Newell´s por 2-1. Por su parte el Fortín doblegó a instituto en Córdoba.

Posteriormente desde las 20, Huracán vuelve a Parque Patricios luego de empatar en el Sur ante Banfield 1-1. El globo se verá contra Independiente Rivadavia de Mendoza, quien comenzó con triunfo 2-1 ante Newell´s.

Duelo de ganadores en el debut, entre Vélez y Talleres

Mismo horario para el duelo entre Gimnasia de Mendoza recibiendo a San Lorenzo de Almagro, quien levantó la inhibición y podrá contar con los refuerzos. Los mendocinos dieron el golpe en su estreno en la categoría imponiéndose a Central Córdoba 1-0 en Santiago. Por su parte el Ciclón, cayó en un atractivo cotejo ante Lanús por 3-2.

En el último turno del día, desde las 22.15 en el estadio Marcelo Bielsa, Newell´s de Rosario jugará ante Independiente, que llega luego de empatar como local ante Estudiantes en el Libertadores de América.

En simultáneo, se juega el interzonal entre dos equipos del interior y que cayeron en el arranque. Atlético Tucumán se enfrenta con Central Córdoba.

Martes 27 de enero