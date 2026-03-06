Una noticia sacudió al fútbol internacional y generó sorpresa en la previa del Mundial 2026. La selección de Marruecos, una de las grandes revelaciones del último tiempo, se quedó sin su entrenador luego de que Walid Regragui confirmara su salida del cargo a menos de 100 días del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La decisión marca el final de un ciclo que quedará grabado en la historia del fútbol africano. Regragui fue el arquitecto del equipo que en el Mundial de Qatar 2022 sorprendió al planeta al meterse entre los cuatro mejores del torneo, convirtiéndose en la primera selección africana en alcanzar una semifinal mundialista.

Durante su etapa al frente del seleccionado, los Leones del Atlas construyeron una identidad competitiva y lograron consolidarse como una de las potencias emergentes del fútbol internacional. Bajo su conducción, Marruecos eliminó a selecciones de peso como España y Portugal en aquella histórica campaña mundialista que cambió para siempre la percepción del fútbol africano.

El anuncio de su salida llega en un momento especialmente delicado para el equipo, que ya tenía programados compromisos amistosos de preparación en las próximas semanas. Entre ellos, un duelo frente a Ecuador y otro ante Paraguay, encuentros que servirán como parte del armado final antes del debut mundialista.

La selección marroquí integra el Grupo C del próximo Mundial y tiene previsto su estreno el 13 de junio frente a Brasil. Luego deberá medirse con Escocia y Haití en una zona que promete ser una de las más exigentes del torneo.

Ante este escenario inesperado, la Federación Marroquí de Fútbol se mueve contrarreloj para definir al sucesor de Regragui. Uno de los nombres que aparece con mayor fuerza es el de Mohamed Ouahbi, actual entrenador de las selecciones juveniles, quien conoce a gran parte de los futbolistas que integran el recambio del plantel.

Con la cuenta regresiva hacia el Mundial ya en marcha, Marruecos enfrenta ahora un desafío inesperado: encontrar rápidamente un nuevo conductor que mantenga el nivel competitivo de una generación que logró colocar al país en la élite del fútbol internacional.